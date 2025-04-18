*07:27JST 米国株式市場は続落、ヘルスケアが重し（17日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

JUN24

Ｏ 33995（ドル建て）

Ｈ 34845

Ｌ 33885

Ｃ 34570 大証比+140（イブニング比+60）

Vol 4516



JUN24

Ｏ 33895（円建て）

Ｈ 34735

Ｌ 33780

Ｃ 34465 大証比+35（イブニング比-45）

Vol 22493

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル142.41円換算）で、中外製薬＜4519＞、豊田自動織

機＜6201＞、日本郵政＜6178＞、三菱商事＜8058＞、日立製作所＜6501＞、みずほFG<8411

>、住友商事＜8053＞などが上昇し、全般やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 176.38 1.28 2512 13.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.87 0.30 1690 10

8035 (TOELY) 東京エレク 69.33 0.48 19747 -63

6758 (SONY.N) ソニー 24.01 0.65 3419 -19

9432 (NTTYY) NTT 26.16 0.18 149 1

8058 (MTSUY) 三菱商事 17.75 0.37 2528 49.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 23.89 1.09 3402 40

9983 (FRCOY) ファーストリテ 32.24 0.01 45913 113

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 23.85 0.53 6793 -20

4063 (SHECY) 信越化学工業 13.43 -0.05 3825 -36

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 92.95 0.95 6619 19

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.56 0.45 3218 7

8031 (MITSY) 三井物産 370.71 3.46 2640 27

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.81 0.21 7697 6

4568 (DSNKY) 第一三共 21.81 -0.14 3106 6

9433 (KDDIY) KDDI 17.84 0.03 2541 12.5

7974 (NTDOY) 任天堂 18.06 0.56 10288 -57

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.96 1.77 5263 21

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.12 0.66 1382 0

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.94 0.24 4255 5

6902 (DNZOY) デンソー 12.11 0.12 1725 0.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 28.88 4.97 8226 1141

4661 (OLCLY) オリエンランド 21.65 -0.21 3083 15

8411 (MFG.N) みずほFG 4.84 0.17 3446 40

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.44 0.38 16292 -33

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.71 0.06 4190 22

7741 (HOCPY) HOYA 108.35 0.99 15430 -10

6503 (MIELY) 三菱電機 36.15 0.92 2574 10.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.28 0.19 2073 -11

7751 (CAJPY) キヤノン 29.96 0.26 4267 -2

6273 (SMCAY) SMC 15.62 -0.05 44489 -111

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1342 -67

6146 (DSCSY) ディスコ 18.50 0.40 26346 -184

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.59 0.08 1935 -32

8053 (SSUMY) 住友商事 23.00 0.43 3275 35

6702 (FJTSY) 富士通 20.18 0.09 2874 5.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 91.60 4.26 13045 460

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.48 0.19 5833 14

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.59 0.00 1366 41

8002 (MARUY) 丸紅 159.25 3.41 2268 14.5

6723 (RNECY) ルネサス 5.65 0.10 1609 -17.5

6954 (FANUY) ファナック 12.05 0.35 3432 -32

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.96 0.66 2985 8.5

8801 (MTSFY) 三井不動産 30.00 0.80 1424 3.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 28.56 0.31 4067 -3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.38 0.08 2672 -13.5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.63 0.08 2068 -27

6857 (ATEYY) アドバンテスト 39.20 1.30 5582 -30

4543 (TRUMY) テルモ 19.02 0.65 2709 1

8591 (IX.N) オリックス 19.72 0.68 2808 20.5

（時価総額上位50位、1ドル142.41円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

4519 (CHGCY) 中外製薬 28.88 8226 1141 16.10

9101 (NPNYY) 日本郵船 6.50 4628 186 4.19

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 91.60 13045 460 3.66

9503 (KAEPY) 関西電力 5.88 1675 58 3.59

4911 (SSDOY) 資生堂 16.69 2377 82 3.57

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.16 1364 -166.5 -10.88

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 4842 -567 -10.48

9107 (KAIKY) 川崎汽船 11.62 1655 -105.5 -5.99

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1342 -67 -4.76

7259 (ASEKY) アイシン精機 10.20 1453 -28.5 -1.92



「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39142.23 前日比：-527.16

始値：39745.58 高値：39745.58 安値：38950.31

年初来高値：44882.13 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：16286.45 前日比：-20.71

始値：16399.97 高値：16408.51 安値：16181.17

年初来高値：20056.25 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5282.70 前日比：7.00

始値：5305.45 高値：5328.31 安値：5255.58

年初来高値：6144.15 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.801％ 米10年国債 4.326％



米国株式市場は続落。ダウ平均は527.16ドル安の39142.23ドル、ナスダックは20.71

ポイント安の16286.45で取引を終了した。

管理医療会社、ユナイテッドヘルスの下落が重しとなり相場は寄り付き後、下落。

トランプ大統領のソーシャルメディア投稿を受け連邦準備制度理事会（FRB）の独立

性が揺らぐとの懸念も強まり、売りが一段と加速し、続落した。その後、大統領が

記者団に、対中、欧州連合（EU）の貿易取引合意すると自信を表明すると、相場は

下げ止まった。終盤にかけ、相場は下げ幅を縮小し、終了。セクター別では医薬

品・バイオテク、エネルギーが上昇、ヘルスケア機器・サービスが下落した。

製薬会社イーライリリー（LLY）は経口肥満治療薬の治験で有効性目標達成が明らか

になり、上昇。投資会社のブラックストーン（BX）は第1四半期の資金流入が予想を

上回り、上昇。住宅建設会社のDRホートン（DHI）は見通し下方修正にもかかわらず

堅調な粗利益を好感し、上昇。

管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は第1四半期決算で利益が予

想を下回ったほか、通期見通し下方修正が嫌気され、大幅安。クレジットカード会

社のアメリカンエクスプレス（AXP）は第1四半期決算で1株利益が予想を上回り、通

期見通しを維持したものの、コストの上昇や支出の鈍化に言及し、売られた。

動画配信のネットフリックス（NFLX）は取引終了後に第1四半期決算を発表。1株当

たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》