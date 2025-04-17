*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ECBが政策金利発表、米住宅着工件数、米住宅建設許可件数など

＜国内＞

08:50 貿易収支(3月) 2344億円 5905億円

08:50 輸出(3月) 0.9％ 11.4％

08:50 輸入(3月) 2.2％ -0.7％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

10:30 中川順子日銀審議委員が群馬県金融経済懇談会で講演、同記者会見



＜海外＞

07:45 NZ・消費者物価指数(1-3月) 2.3％ 2.2％

10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(3月) 4.33％

10:30 豪・失業率(3月) 4.2％ 4.1％

17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.31％

20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 42.5％ 42.5％

21:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 2.40％ 2.65％

21:30 米・住宅着工件数(3月) 141.0万戸 150.1万戸

21:30 米・住宅建設許可件数(3月) 145.0万戸 145.9万戸

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.3万件

21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(4月) 7.1 12.5



印・外貨準備高(先週、18日までに)

米・メローニ伊首相が訪米、トランプ大統領と関税巡り会談

米・債券市場は短縮取引



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》