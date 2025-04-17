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今日の注目スケジュール：欧ECBが政策金利発表、米住宅着工件数、米住宅建設許可件数など

2025年4月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ECBが政策金利発表、米住宅着工件数、米住宅建設許可件数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(3月)　2344億円　5905億円
08:50　輸出(3月)　0.9％　11.4％
08:50　輸入(3月)　2.2％　-0.7％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:30　中川順子日銀審議委員が群馬県金融経済懇談会で講演、同記者会見


＜海外＞
07:45　NZ・消費者物価指数(1-3月)　2.3％　2.2％
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(3月)　　4.33％
10:30　豪・失業率(3月)　4.2％　4.1％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.31％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　42.5％　42.5％
21:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　2.40％　2.65％
21:30　米・住宅着工件数(3月)　141.0万戸　150.1万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(3月)　145.0万戸　145.9万戸
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.3万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(4月)　7.1　12.5


印・外貨準備高(先週、18日までに)

米・メローニ伊首相が訪米、トランプ大統領と関税巡り会談

米・債券市場は短縮取引


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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