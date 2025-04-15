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4/15の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 4/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（33982.36、+396.78）
・NYダウは上昇（40524.79、+312.08）
・ナスダック総合指数は上昇（16831.48、+107.02）
・SOX指数は上昇（4003.22、+12.32）
・シカゴ日経225先物は上昇（34295、+125）
・VIX指数は低下（30.89、-6.67）
・米原油先物相場は上昇（61.53、+0.03）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・為替相場は円高・ドル安（143.00-10）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・3月英国失業率
・12-2月期英国ILO失業率
・3月インド卸売物価指数
・2月ユーロ圏鉱工業生産指数
・4月ドイツZEW期待指数
・3月インド消費者物価指数
・4月ブラジルFGV消費者物価指数(IGP-10)
・3月米国輸入物価指数
・4月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数
・AI・人工知能EXPO開幕(17日まで)
・3月インド輸出
・3月インド輸入
・3月インド貿易収支《ST》
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