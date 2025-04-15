*08:41JST 4/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（33982.36、+396.78）

・NYダウは上昇（40524.79、+312.08）

・ナスダック総合指数は上昇（16831.48、+107.02）

・SOX指数は上昇（4003.22、+12.32）

・シカゴ日経225先物は上昇（34295、+125）

・VIX指数は低下（30.89、-6.67）

・米原油先物相場は上昇（61.53、+0.03）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・為替相場は円高・ドル安（143.00-10）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・3月英国失業率

・12-2月期英国ILO失業率

・3月インド卸売物価指数

・2月ユーロ圏鉱工業生産指数

・4月ドイツZEW期待指数

・3月インド消費者物価指数

・4月ブラジルFGV消費者物価指数(IGP-10)

・3月米国輸入物価指数

・4月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数

・AI・人工知能EXPO開幕(17日まで)

・3月インド輸出

・3月インド輸入

・3月インド貿易収支《ST》