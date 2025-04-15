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前日に動いた銘柄 part2 ウッドフレンズ、tripla、グロースエクスパなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ウッドフレンズ、tripla、グロースエクスパなど
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
GMOインターネット＜4784＞ 1757 -82
全体相場の地合い改善で利食い売りの対象となる。
イオン＜8267＞ 3929 -165
今期営業利益ガイダンスは中計目標下回る水準に。
竹内製作所＜6432＞ 4340 -180
前期業績の大幅な下振れ着地をネガティブ視。
アドバンテスト＜6857＞ 5909 +277
半導体製造装置など相互関税の対象から除外で。
良品計画＜7453＞ 4322 -92
決算サプライズ限られ利食い売り優勢に。
ウッドフレンズ＜8886＞ 1400 +300
長谷工が実施するTOB価格にサヤ寄せ続く。
フジタコーポ＜3370＞ 322 +46
値動き軽く短期値幅取りの対象に。
アウンコンサルティング＜2459＞ 313 +33
第3四半期累計営業赤字幅縮小で。
アサヒエイト＜5341＞ 405 +71
第1四半期は経常赤字幅縮小へ。
オーミケンシ＜3111＞ 296 +6
先週後半からはボラティリティ高まる展開となっており。
バリュエンス＜9270＞ 851 +51
25年8月期業績予想を上方修正。
アイドマHD＜7373＞ 1643 +144
上期営業利益が20.5％増と第1四半期の14.7％増から増益率が拡大。
識学＜7049＞ 736 -84
25年2月期営業利益が3.30億円と第3四半期累計の2.85億円から伸び悩み。
チームスピリット＜4397＞ 454 +24
25年8月期純利益予想を上方修正。
関通＜9326＞ 321 -15
25日線が上値を阻む形に。
ARアドバンスト＜5578＞ 1727 +112
上期営業利益が25.1％増と第1四半期の51.1％減から増益に転じる。
タイミー＜215A＞ 1632 -28
ワタミ＜7522＞の子会社であるWATAMI FAST CASUALと業務提携し
前週末大幅高。14日は利益確定売りも。
マーキュリー＜5025＞ 743 +93
25年2月期業績予想を上方修正。
tripla＜5136＞ 2383 +203
マイステイズ・ホテル・グループ150施設にAIチャットボット
「tripla Bot」導入開始で前週末買われる。14日も買い優勢。
グロースエクスパ<244A> 1650 +203
通期予想の営業利益に対する上期の進捗率が56.2％。《CS》
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