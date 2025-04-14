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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、中資金調達総額、中貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、中資金調達総額、中貿易収支など
＜国内＞
13:30 鉱工業生産(2月) 2.5％
13:30 設備稼働率(2月) 4.5％
衆議院予算委員会で米国の関税措置等について集中審議
＜海外＞
09:00 シンガポール・GDP(1-3月) 4.6％ 5.0％
20:25 ブ・週次景気動向調査
27:00 ブ・貿易収支(先週) 17.69億ドル
中・資金調達総額(3月、15日までに) 14兆2510億元 9兆2921億元
中・マネーサプライ(3月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに) 9兆1400億元 6兆1387億元
中・貿易収支(3月) 738.7億ドル 1705.1億ドル
石油輸出国機構(OPEC)月報
米・NY連銀が消費者のインフレ期待発表(3月)
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
米・アトランタ連銀総裁が討論会に参加
欧・欧州連合(欧)外相理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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