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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、中資金調達総額、中貿易収支など

2025年4月14日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、中資金調達総額、中貿易収支など
＜国内＞
13:30　鉱工業生産(2月)　　2.5％
13:30　設備稼働率(2月)　　4.5％


衆議院予算委員会で米国の関税措置等について集中審議


＜海外＞
09:00　シンガポール・GDP(1-3月)　4.6％　5.0％
20:25　ブ・週次景気動向調査
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　17.69億ドル


中・資金調達総額(3月、15日までに)　14兆2510億元　9兆2921億元

中・マネーサプライ(3月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに)　9兆1400億元　6兆1387億元

中・貿易収支(3月)　738.7億ドル　1705.1億ドル

石油輸出国機構(OPEC)月報

米・NY連銀が消費者のインフレ期待発表(3月)

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演

米・アトランタ連銀総裁が討論会に参加

欧・欧州連合(欧)外相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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