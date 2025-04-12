*08:02JST 米国株式市場は反発、良好な金融決算が支える（11日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（11日）

JUN24

Ｏ 33580（ドル建て）

Ｈ 33905

Ｌ 32785

Ｃ 33815 大証比+295（イブニング比+95）

Vol 11950



JUN24

Ｏ 33420（円建て）

Ｈ 33740

Ｌ 32645

Ｃ 33650 大証比+130（イブニング比-70）

Vol 40114

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（11日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル143.61円換算）で、みずほFG＜8411＞、東京海上HD<

8766>、日立製作所＜6501＞、ディスコ＜6146＞、武田薬品工業＜4502＞、豊田自動織機<6

201>、住友商事＜8053＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 169.42 2.20 2433 13

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.59 0.49 1664 19.5

8035 (TOELY) 東京エレク 68.56 4.67 19692 52

6758 (SONY.N) ソニー 22.94 0.03 3294 28

9432 (NTTYY) NTT 25.50 0.58 146 -0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 17.25 0.71 2477 4

6501 (HTHIY) 日立製作所 22.57 1.53 3241 48

9983 (FRCOY) ファーストリテ 31.73 -1.02 45567 37

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 23.31 1.16 6695 -16

4063 (SHECY) 信越化学工業 13.51 0.19 3880 9

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 92.21 3.28 6621 83

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.91 0.45 3090 23

8031 (MITSY) 三井物産 368.67 17.49 2647 27

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.23 0.04 7346 -18

4568 (DSNKY) 第一三共 21.88 -0.29 3142 37

9433 (KDDIY) KDDI 17.27 0.32 2480 7

7974 (NTDOY) 任天堂 17.45 0.25 10024 -16

8766 (TKOMY) 東京海上HD 34.88 1.00 5009 94

7267 (HMC.N) 本田技研工業 27.62 1.01 1322 7

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.25 0.39 4094 5

6902 (DNZOY) デンソー 11.60 0.26 1666 0.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.90 -0.66 6290 4

4661 (OLCLY) オリエンランド 21.75 0.51 3124 21

8411 (MFG.N) みずほFG 4.65 0.11 3339 97

6367 (DKILY) ダイキン工業 10.99 0.00 15783 -32

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.88 0.01 3987 54

7741 (HOCPY) HOYA 104.01 -1.00 14937 37

6503 (MIELY) 三菱電機 36.49 1.69 2620 23.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 6.90 0.18 1982 -13.5

7751 (CAJPY) キヤノン 29.59 0.81 4249 34

6273 (SMCAY) SMC 16.06 -0.12 46128 488

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1353 -4

6146 (DSCSY) ディスコ 19.40 1.50 27860 390

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.75 0.20 1975 2

8053 (SSUMY) 住友商事 22.59 1.53 3244 42

6702 (FJTSY) 富士通 19.31 0.32 2773 3

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 84.59 5.38 12148 163

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.34 0.83 5555 27

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.34 0.19 1198 -85

8002 (MARUY) 丸紅 154.30 8.80 2216 17

6723 (RNECY) ルネサス 5.90 0.48 1695 4

6954 (FANUY) ファナック 11.82 0.34 3395 7

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.07 1.18 2882 9

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.30 2.10 1403 16

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.69 0.76 3977 23

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.35 -0.08 2686 6.5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.62 0.10 2079 -8.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 39.40 0.40 5658 26

4543 (TRUMY) テルモ 18.75 -0.36 2693 15.5

8591 (IX.N) オリックス 18.70 -0.05 2686 13.5

（時価総額上位50位、1ドル143.61円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8267 (AONNY) イオン 30.43 4370 276 6.74

8411 (MFG.N) みずほFG 4.65 3339 97 2.99

8766 (TKOMY) 東京海上HD 34.88 5009 94 1.91

8630 (SMPNY) SOMPOHD 15.00 4308 68 1.60

5401 (NPSCY) 日本製鉄 6.95 2994 47 1.59

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 9.10 1307 -133 -9.24

9107 (KAIKY) 川崎汽船 11.62 1669 -154.5 -8.47

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 4883 -437 -8.21

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.16 1375 -101 -6.84

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.34 1198 -85 -6.63



「米国株式市場概況」（11日）

ＮＹＤＯＷ

終値：40212.71 前日比：619.05

始値：39493.42 高値：40404.27 安値：39255.21

年初来高値：44882.13 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：16724.46 前日比：337.15

始値：16358.53 高値：16753.41 安値：16228.04

年初来高値：20056.25 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5363.36 前日比：95.31

始値：5255.56 高値：5381.46 安値：5220.77

年初来高値：6144.15 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.868％ 米10年国債 4.494％



米国株式市場は反発。ダウ平均は619.05ドル高の40212.71ドル、ナスダックは337.1

5ポイント高の16724.46で取引を終了した。

中国が対米関税を125％に引き上げるとの発表を受け、米中貿易戦争悪化を警戒し、

寄り付き後、下落。生産者物価指数（PPI）は予想以上に減速したが、短長期のイン

フレ期待率が急伸したデータを受けた国内債券相場の下落を警戒し、売りに拍車が

かかった。その後、政府報道官が会見で、トランプ大統領は依然中国との取引を楽

観視しているほか、他の交渉は非常に良好に進んでいることを明らかにし、さら

に、ボストン連銀のコリンズ総裁が必要であれば市場を安定させる準備があるとの

発言を受け、債券売りも一段落したため警戒感が緩和し、買戻しが加速。終盤にか

け上げ幅を拡大し終了した。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器、半導

体・同製造装置が上昇した一方、不動産管理・開発が下落。

銀行のJPモルガン（JPM）は第1四半期決算で金利収入の増加や株トレーディング収

入が過去最高に達するなど良好な結果を受け、上昇。金融のモルガン・スタンレー

（MS）も第1四半期決算で1株当たり利益が予想を上回り、買われた。クレジットカ

ード会社のアメリカン・エキスプレス（AXP）はアナリストの投資判断引き上げで上

昇。

一方、銀行のウェルズ・ファーゴ（WFC）は四半期決算で純金利収入が予想を下回

り、売られた。化粧品メーカーのELFビューティー（ELF）は貿易戦争に加え、消費

鈍化を理由にアナリストが目標株価を引き下げ、下落。電気自動車メーカーのテス

ラ（TSLA）は関税引き上げで、中国での2車種の受注停止を発表、収益減を警戒し、

下落した

ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、市場には介入を正当化するほどの変調はな

いとの考えを示した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》