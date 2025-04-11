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4/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 4/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（34609.00、+2894.97）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（39593.66、-1014.79）
・ナスダック総合指数は下落（16387.31、-737.66）
・SOX指数は下落（3893.30、-337.15）
・シカゴ日経225先物は下落（33400、-1240）
・VIX指数は上昇（40.72、+7.10）
・為替相場は円高・ドル安（144.40-50）
・米原油先物相場は下落（60.07、-2.28）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・3月マネーストック
・「生活意識に関するアンケート調査」（第101回）の結果発表(日本銀行)
・3月ドイツCPI
・2月英国鉱工業生産指数
・2月英国商品貿易収支
・2月インド鉱工業生産
・3月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)
・2月ブラジル経済活動
・3月米国生産者物価コア指数
・4月米国ミシガン大学消費者信頼感指数速報
・インド外貨準備高
・ユーロ圏財務相会合
・EU非公式財務相理事会(12日まで)
・米国セントルイス連銀総裁が講演
・米国ニューヨーク連銀総裁が講演《ST》
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