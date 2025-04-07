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4/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:33JST 4/7
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（33780.58、-955.35）
・NYダウは下落（38314.86、-2231.07）
・ナスダック総合指数は下落（15587.79、-962.82）
・SOX指数は下落（3597.66、-296.03）
・シカゴ日経225先物は下落（32245、-1515）
・VIX指数は上昇（45.31、+15.29）
・為替相場は円高・ドル安（146.90-147.00）
・米原油先物相場は下落（61.99、-4.96）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・2月毎月勤労統計-現金給与総額
・2月実質賃金総額
・2月景気一致指数
・2月景気先行C I指数
・2月ドイツ鉱工業生産指数
・2月ユーロ圏小売売上高
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支（先週）
・2月米国消費者信用残高
・日銀支店長会議
・4月地域経済報告(さくらリポート)
・IACEトラベルが東証スタンダードに新規上場
・3月中国外貨準備高
・欧州連合(EU)外相理事会《ST》
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