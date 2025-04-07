*08:33JST 4/7

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（33780.58、-955.35）

・NYダウは下落（38314.86、-2231.07）

・ナスダック総合指数は下落（15587.79、-962.82）

・SOX指数は下落（3597.66、-296.03）

・シカゴ日経225先物は下落（32245、-1515）

・VIX指数は上昇（45.31、+15.29）

・為替相場は円高・ドル安（146.90-147.00）

・米原油先物相場は下落（61.99、-4.96）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・2月毎月勤労統計-現金給与総額

・2月実質賃金総額

・2月景気一致指数

・2月景気先行C I指数

・2月ドイツ鉱工業生産指数

・2月ユーロ圏小売売上高

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支（先週）

・2月米国消費者信用残高

・日銀支店長会議

・4月地域経済報告(さくらリポート)

・IACEトラベルが東証スタンダードに新規上場

・3月中国外貨準備高

・欧州連合(EU)外相理事会《ST》