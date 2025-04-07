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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏小売売上高、米消費者信用残高など

2025年4月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏小売売上高、米消費者信用残高など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(2月)　3.0％　2.8％
08:30　実質賃金総額(2月)　-1.3％　-1.8％
14:00　景気一致指数(2月)　116.7　116.1
14:00　景気先行CI指数(2月)　107.8　108.3


日銀支店長会議

地域経済報告(さくらリポート)(4月、日本銀行)

IACEトラベルが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1000円)


＜海外＞
15:00　独・鉱工業生産指数(2月)　　2.0％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(2月)　　-0.3％
20:25　ブ・週次景気動向調査
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　11.13億ドル
28:00　米・消費者信用残高(2月)　150.00億ドル　180.84億ドル


中・外貨準備高(3月)　3兆2520億ドル　3兆2272億2千万ドル

欧・欧州連合(EU)外相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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