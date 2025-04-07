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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏小売売上高、米消費者信用残高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏小売売上高、米消費者信用残高など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(2月) 3.0％ 2.8％
08:30 実質賃金総額(2月) -1.3％ -1.8％
14:00 景気一致指数(2月) 116.7 116.1
14:00 景気先行CI指数(2月) 107.8 108.3
日銀支店長会議
地域経済報告(さくらリポート)(4月、日本銀行)
IACEトラベルが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1000円)
＜海外＞
15:00 独・鉱工業生産指数(2月) 2.0％
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(2月) -0.3％
20:25 ブ・週次景気動向調査
27:00 ブ・貿易収支(先週) 11.13億ドル
28:00 米・消費者信用残高(2月) 150.00億ドル 180.84億ドル
中・外貨準備高(3月) 3兆2520億ドル 3兆2272億2千万ドル
欧・欧州連合(EU)外相理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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