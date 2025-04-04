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4/4の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 4/4
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（34735.93、-989.94）
・NYダウは下落（40545.93、-1679.39）
・ナスダック総合指数は下落（16550.61、-1050.44）
・SOX指数は下落（3893.69、-427.07）
・シカゴ日経225先物は下落（33895、-955）
・VIX指数は上昇（30.02、+8.51）
・為替相場は円高・ドル安（146.00-10）
・米原油先物相場は下落（66.95、-4.76）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・2月家計支出
・3月インドサービス業PMI確定値
・3月インド総合PMI確定値
・3月スイス失業率
・2月ドイツ製造業受注
・3月ブラジルFGVインフレ率(IGP-DI)
・3月カナダ失業率
・3月米国非農業部門雇用者数
・3月米国失業率
・3月米国平均時給
・3月ブラジル貿易収支
・3月ブラジル総輸出
・3月ブラジル総輸入
・インド外貨準備高
・米国パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が基調講演
・中国株式市場は祝日のため休場(清明節、6日まで)
・香港株式市場は祝日のため休場(清明節)《ST》
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