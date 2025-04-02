*08:28JST 4/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（35624.48、+6.92）

・ナスダック総合指数は上昇（17449.89、+150.60）

・SOX指数は上昇（4282.46、+12.03）

・VIX指数は低下（21.77、-0.51）

・シカゴ日経225先物は上昇（35745、+125）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（41989.96、-11.80）

・為替相場は円高・ドル安（149.60-70）

・米原油先物相場は下落（71.20、-0.28）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・3月マネタリーベース

・3月インド製造業PMI確定値

・3月ブラジルFIPE消費者物価指数

・2月ブラジル個人ローン・デフォルト率

・2月ブラジルローン残高

・2月ブラジル融資残高

・2月ブラジル鉱工業生産

・3月米国ADP全米雇用報告

・2月米国製造業受注

・トランプ米大統領が相互関税と追加のセクター別関税を賦課

・欧州連合(EU)非公式国防相会合(3日まで)《ST》