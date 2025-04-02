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4/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 4/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（35624.48、+6.92）
・ナスダック総合指数は上昇（17449.89、+150.60）
・SOX指数は上昇（4282.46、+12.03）
・VIX指数は低下（21.77、-0.51）
・シカゴ日経225先物は上昇（35745、+125）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（41989.96、-11.80）
・為替相場は円高・ドル安（149.60-70）
・米原油先物相場は下落（71.20、-0.28）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・3月マネタリーベース
・3月インド製造業PMI確定値
・3月ブラジルFIPE消費者物価指数
・2月ブラジル個人ローン・デフォルト率
・2月ブラジルローン残高
・2月ブラジル融資残高
・2月ブラジル鉱工業生産
・3月米国ADP全米雇用報告
・2月米国製造業受注
・トランプ米大統領が相互関税と追加のセクター別関税を賦課
・欧州連合(EU)非公式国防相会合(3日まで)《ST》
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