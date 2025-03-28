*08:25JST 3/28

[強弱材料]

強気材料

・為替相場は円安・ドル高（151.00-10）

・米原油先物は上昇（69.92、+0.27）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（37799.97、-227.32）

・NYダウは下落（42299.70、-155.09）

・ナスダック総合指数は下落（17804.03、-94.98）

・SOX指数は下落（4415.25、-93.49）

・シカゴ日経225先物は下落（37395、-15）

・VIX指数は上昇（18.69、+0.36）

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・3月東京CPI

・日銀金融政策決定会合における主な意見(3月18、19日)

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・1月英国商品貿易収支

・10-12月期英国GDP改定値

・2月英国小売売上高指数

・3月ドイツ失業率(失業保険申請率)

・2月欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想

・3月ユーロ圏消費者信頼感指数

・3月ユーロ圏景況感指数

・2月インド財政赤字

・3月ブラジルFGVインフレIGPM

・2月インドインフラ産業8業種

・2月ブラジル全国失業率

・2月米国個人所得

・2月米国個人消費支出

・2月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数

・3月米国ミシガン大学消費者マインド指数

・プログレス・テクノロジーズ グループが東証グロースに新規上場

・トヨコーが東証グロースに新規上場

・10-12月期中国経常収支確定値

・インド外貨準備高

・2月インド銀行融資

・米国アトランタ連銀総裁がパネル討論会で司会《ST》