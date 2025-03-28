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3/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 3/28
[強弱材料]
強気材料
・為替相場は円安・ドル高（151.00-10）
・米原油先物は上昇（69.92、+0.27）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（37799.97、-227.32）
・NYダウは下落（42299.70、-155.09）
・ナスダック総合指数は下落（17804.03、-94.98）
・SOX指数は下落（4415.25、-93.49）
・シカゴ日経225先物は下落（37395、-15）
・VIX指数は上昇（18.69、+0.36）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・3月東京CPI
・日銀金融政策決定会合における主な意見(3月18、19日)
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・1月英国商品貿易収支
・10-12月期英国GDP改定値
・2月英国小売売上高指数
・3月ドイツ失業率(失業保険申請率)
・2月欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
・3月ユーロ圏消費者信頼感指数
・3月ユーロ圏景況感指数
・2月インド財政赤字
・3月ブラジルFGVインフレIGPM
・2月インドインフラ産業8業種
・2月ブラジル全国失業率
・2月米国個人所得
・2月米国個人消費支出
・2月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数
・3月米国ミシガン大学消費者マインド指数
・プログレス・テクノロジーズ グループが東証グロースに新規上場
・トヨコーが東証グロースに新規上場
・10-12月期中国経常収支確定値
・インド外貨準備高
・2月インド銀行融資
・米国アトランタ連銀総裁がパネル討論会で司会《ST》
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