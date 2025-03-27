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今日の注目スケジュール：中工業利益、米GDP確報値、米中古住宅販売成約指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中工業利益、米GDP確報値、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
ダイナミックマッププラットフォームが東証グロースに新規上場(公開価格:1200円)
ZenmuTechが東証グロースに新規上場(公開価格:1580円)
＜海外＞
10:30 中・工業利益(2月) -3.3％
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(2月) 3.6％
20:00 ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(3月) 1.23％
21:30 米・卸売在庫(2月) 0.8％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.3万件
21:30 米・GDP確報値(10-12月) 2.5％ 2.3％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(2月) -4.6％
28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 9.00％ 9.50％
米・リッチモンド連銀総裁が講演・質疑応答
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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