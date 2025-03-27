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今日の注目スケジュール：中工業利益、米GDP確報値、米中古住宅販売成約指数など

2025年3月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中工業利益、米GDP確報値、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


ダイナミックマッププラットフォームが東証グロースに新規上場(公開価格:1200円)

ZenmuTechが東証グロースに新規上場(公開価格:1580円)


＜海外＞
10:30　中・工業利益(2月)　　-3.3％
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(2月)　　3.6％
20:00　ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(3月)　　1.23％
21:30　米・卸売在庫(2月)　　0.8％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.3万件
21:30　米・GDP確報値(10-12月)　2.5％　2.3％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(2月)　　-4.6％
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　9.00％　9.50％


米・リッチモンド連銀総裁が講演・質疑応答


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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