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3/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:36JST 3/25
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（42583.32、+597.97）
・ナスダック総合指数は上昇（18188.59、+404.54）
・SOX指数は上昇（4694.22、+136.27）
・VIX指数は低下（17.48、-1.80）
・シカゴ日経225先物は上昇（37735、+385）
・為替相場は円安・ドル高（150.60-70）
・米原油先物は上昇（69.11、+0.83）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（37608.49、-68.57）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(1月23・24日分)
・2月ユーロ圏新車販売台数
・2月全国百貨店売上高
・2月東京地区百貨店売上高
・ブラジルFIPE消費者物価指数
・3月ドイツIFO企業景況感指数
・3月ブラジルFGV消費者信頼感
・ブラジル中央銀行金融政策委員会(Copom)議事録
・1月米国FHFA住宅価格指数
・1月米国S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数
・2月米国新築住宅販売件数
・3月米国消費者信頼感指数
・ビジュアル・プロセッシング・ジャパンが東証グロースに新規上場
・中国1年物中期貸出ファシリティ金利
・中国博鰲(ボアオ)アジアフォーラム(28日まで)
・米国ニューヨーク連銀総裁が会議で開会のあいさつ《ST》
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