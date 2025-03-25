*08:36JST 3/25

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（42583.32、+597.97）

・ナスダック総合指数は上昇（18188.59、+404.54）

・SOX指数は上昇（4694.22、+136.27）

・VIX指数は低下（17.48、-1.80）

・シカゴ日経225先物は上昇（37735、+385）

・為替相場は円安・ドル高（150.60-70）

・米原油先物は上昇（69.11、+0.83）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（37608.49、-68.57）

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(1月23・24日分)

・2月ユーロ圏新車販売台数

・2月全国百貨店売上高

・2月東京地区百貨店売上高

・ブラジルFIPE消費者物価指数

・3月ドイツIFO企業景況感指数

・3月ブラジルFGV消費者信頼感

・ブラジル中央銀行金融政策委員会(Copom)議事録

・1月米国FHFA住宅価格指数

・1月米国S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数

・2月米国新築住宅販売件数

・3月米国消費者信頼感指数

・ビジュアル・プロセッシング・ジャパンが東証グロースに新規上場

・中国1年物中期貸出ファシリティ金利

・中国博鰲(ボアオ)アジアフォーラム(28日まで)

・米国ニューヨーク連銀総裁が会議で開会のあいさつ《ST》