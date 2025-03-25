*07:37JST 米国株式市場は続伸、柔軟な関税計画で安心感（24日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）

JUN24

Ｏ 37525（ドル建て）

Ｈ 37845

Ｌ 37425

Ｃ 37835 大証比+485（イブニング比+115）

Vol 5293



JUN24

Ｏ 37435（円建て）

Ｈ 37740

Ｌ 37315

Ｃ 37735 大証比+385（イブニング比+15）

Vol 17251

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル150.71円換算）で、日本郵政＜6178＞、SMC＜6273＞、

第一三共＜4568＞、三菱商事＜8058＞、三井住友FG＜8316＞、日本たばこ産業＜2914＞、み

ずほFG＜8411＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 192.47 1.77 2901 3

8

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 14.63 -0.35 2205 23.

5

8035 (TOELY) 東京エレク 74.68 0.35 22510 32

0

6758 (SONY.N) ソニー 25.27 0.04 3808 4

4

9432 (NTTYY) NTT 24.44 -0.48 147 -0.

6

8058 (MTSUY) 三菱商事 18.65 -0.03 2811 5

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 25.15 -0.05 3790 4

8

9983 (FRCOY) ファーストリテ 30.39 0.09 45801 52

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 27.51 0.96 8292 9

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.82 -0.08 4467 3

4

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 96.06 -1.01 7239 8

4

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 16.36 -0.36 4109 7

2

8031 (MITSY) 三井物産 394.00 -6.99 2969 3

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.98 0.13 8274 2

4

4568 (DSNKY) 第一三共 25.14 0.32 3789 7

1

9433 (KDDIY) KDDI 15.95 -0.26 4808 1

1

7974 (NTDOY) 任天堂 17.85 -0.33 10761 7

1

8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.95 -0.25 6021 7

2

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.05 0.02 1510 8.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.70 0.17 4129 6

9

6902 (DNZOY) デンソー 13.40 0.03 2019 1

9

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.06 0.04 6951 3

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 20.75 -0.08 3127 2

4

8411 (MFG.N) みずほFG 5.91 -0.13 4453 7

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.34 -0.04 17091 18

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.01 -0.18 4524 -1

6

7741 (HOCPY) HOYA 116.82 -0.43 17606 11

6

6503 (MIELY) 三菱電機 38.48 -0.26 2900 33.

5

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.25 -0.08 2487 16.

5

7751 (CAJPY) キヤノン 32.11 -0.38 4839 4

9

6273 (SMCAY) SMC 18.78 -0.08 56607 140

7

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1420 -18

1

6146 (DSCSY) ディスコ 22.20 -0.10 33458 39

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.97 0.14 2256

9

8053 (SSUMY) 住友商事 24.19 -0.24 3646 5

1

6702 (FJTSY) 富士通 20.46 0.22 3084 2

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 92.31 -0.39 13912 19

2

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.47 -0.17 6170 4

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.83 -0.07 1783 194.

5

8002 (MARUY) 丸紅 169.96 -0.54 2561 3

1

6723 (RNECY) ルネサス 7.71 0.07 2324 1

8

6954 (FANUY) ファナック 14.45 -0.19 4356 3

5

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.79 -0.07 3435 1

3

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.00 1.00 1407 1

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 30.53 -0.33 4601 2

4

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.99 -0.16 3011 2

3

6594 (NJDCY) 日本電産 4.52 0.00 2725 1

3

6857 (ATEYY) アドバンテスト 53.90 -0.20 8123 11

8

4543 (TRUMY) テルモ 18.32 -0.24 2761 1

8

8591 (IX.N) オリックス 21.68 0.02 3267 3

8

（時価総額上位50位、1ドル150.71円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.83 1783 194.5 12.2

4

5020 (JXHLY) ENEOS 11.86 894 46.1 5.4

4

6273 (SMCAY) SMC 18.78 56607 1407 2.5

5

1928 (SKHSY) 積水ハウス 22.84 3442 77 2.2

9

4568 (DSNKY) 第一三共 25.14 3789 71 1.9

1

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5124 -918 -15.1

9

2801 (KIKOY) キッコーマン 16.83 1268 -219.5 -14.7

6

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1420 -181 -11.3

1

7259 (ASEKY) アイシン精機 11.54 1738 -139.5 -7.4

3

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.30 2155 -20.5 -0.9

4



「米国株式市場概況」（24日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42583.32 前日比：597.97

始値：42180.14 高値：42638.85 安値：42180.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18188.59 前日比：404.54

始値：18046.19 高値：18210.05 安値：18030.68

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5767.57 前日比：100.01

始値：5718.08 高値：5775.14 安値：5718.08

米30年国債 4.665％ 米10年国債 4.345％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は597.97ドル高の42583.32ドル、ナスダックは404.5

4ポイント高の18188.59で取引を終了した。

トランプ政権が4月2日に発動を計画している「相互関税」を巡り従来警戒されてい

たような広範な本格的グローバル関税ではなく、一部の国や地域が除外されるなど

焦点を絞ったものになるとの報道を受け安心感が広がり、寄り付き後、上昇。3月サ

ービス業PMIも予想外に上昇し、景気悪化懸念が後退したことも支援材料となり、続

伸した。ハイテクの買戻しも続き、相場は終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を

拡大し、終了。セクター別で自動車・自動車部品や半導体・同製造装置が上昇した

一方、不動産管理・開発が下落した。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は、中国のフィンテック企業、アン

ト・グループが人工知能（AI）開発で、自国チップに加えて、同社のチップを主に

使用しているとの関係者の話が報じられ、買われた。クレジットカード会社のビザ

（V）は対話型人工知能（AI）「ChatGPT（チャットGPT）」を開発したオープンAIの

共同創業者アルトマン氏が開発中の「ワールドネットワーク」で、ステーブルコイ

ンウォレットの支払いを巡り同社と協議しているとの報道で、上昇。

鉄鋼メーカーのニューコア（NUE）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。電気自

動車メーカーのテスラ（TSLA）は関税緩和期待や連邦捜査局（FBI）が最近の同社に

対する暴力行為を巡る捜査を開始したと発表し、上昇。サーバーソリューション会

社のスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）はアナリストが競争激化を理由

に投資判断・目標株価を引下げ、下落。防衛のロッキード（LMT）はアナリストの投

資判断引き下げで下落した。

住宅建設会社のKBホーム（KBH）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益

が予想を下回ったほか、通期の見通し引下げで、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》