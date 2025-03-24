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今日の注目スケジュール：独製造業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米製造業PMIなど
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞
09:30 製造業PMI(3月) 49.0
09:30 サービス業PMI(3月) 53.7
09:30 総合PMI(3月) 52.0
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
ルラブラジル大統領が訪日(27日まで)
ミライロが東証グロースに新規上場(公開価格:270円)
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI速報(3月) 56.3
14:00 印・サービス業PMI速報(3月) 59.0
14:00 印・総合PMI速報(3月) 58.8
17:30 独・製造業PMI(3月) 46.5
17:30 独・サービス業PMI(3月) 51.1
17:30 独・総合PMI(3月) 50.4
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(3月) 47.6
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月) 50.6
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(3月) 50.2
18:30 英・製造業PM)(3月) 46.9
18:30 英・サービス業PMI(3月) 51.4 51.0
18:30 英・総合PMI(3月) 50.5
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.95％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:45 米・製造業PMI(3月) 51.8 52.7
22:45 米・サービス業PMI(3月) 51.2 51.0
22:45 米・総合PMI(3月) 51.6
27:00 ブ・貿易収支(先週) 17.96億ドル
中・開発フォーラム最終日(23日から開催)
英・ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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