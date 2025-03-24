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今日の注目スケジュール：独製造業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米製造業PMIなど

2025年3月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞
09:30　製造業PMI(3月)　　49.0
09:30　サービス業PMI(3月)　　53.7
09:30　総合PMI(3月)　　52.0
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)


ルラブラジル大統領が訪日(27日まで)

ミライロが東証グロースに新規上場(公開価格:270円)


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI速報(3月)　　56.3
14:00　印・サービス業PMI速報(3月)　　59.0
14:00　印・総合PMI速報(3月)　　58.8
17:30　独・製造業PMI(3月)　　46.5
17:30　独・サービス業PMI(3月)　　51.1
17:30　独・総合PMI(3月)　　50.4
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(3月)　　47.6
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月)　　50.6
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(3月)　　50.2
18:30　英・製造業PM)(3月)　　46.9
18:30　英・サービス業PMI(3月)　51.4　51.0
18:30　英・総合PMI(3月)　　50.5
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.95％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:45　米・製造業PMI(3月)　51.8　52.7
22:45　米・サービス業PMI(3月)　51.2　51.0
22:45　米・総合PMI(3月)　　51.6
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　17.96億ドル


中・開発フォーラム最終日(23日から開催)

英・ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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