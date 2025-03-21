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湖池屋など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜5449＞ ;大阪製鉄;3901%;1310900;1.21;3175;-25 ＜8118＞ ;キング;529%;3700;79.50;747;10 ＜3063＞ ;ｊＧｒｏｕｐ;387%;30200;0.33;685;0 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;375%;372600;0.07;524;2 ＜1619＞ ;建設資材;286%;100;1.69;30750;20 ＜9788＞ ;ナック;280%;111300;0.13;632;8 ＜7049＞ ;識学;277%;49800;1.25;839;0 ＜7707＞ ;ＰＳＳ;274%;156000;5.51;230;-1 ＜8881＞ ;日神GHD;264%;101400;0.14;543;4 ＜3319＞ ;ＧＤＯ;251%;47400;0.45;322;-3 ＜8869＞ ;明和地所;227%;83000;0.13;1033;-4 ＜7637＞ ;白銅;214%;15400;0.11;2345;2 ＜2669＞ ;カネ美食品;206%;3500;0.58;3220;5 ＜8160＞ ;木曽路;201%;151700;0.07;2192;-8 ＜6083＞ ;ＥＲＩ ＨＤ;200%;5600;4.45;2330;26 ＜1630＞ ;小売;199%;137;0.64;31200;190 ＜2226＞ ;湖池屋;181%;3800;1.11;4475;20 ＜8344＞ ;山形銀;179%;342600;0.19;1381;20 ＜7524＞ ;マルシェ;170%;14300;24.46;182;1 ＜3058＞ ;三洋堂ＨＤ;161%;2900;0.22;696;10
[コメント]湖池屋＜2226＞は信用倍率0.93倍台でやや売り長となっている。《FA》
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