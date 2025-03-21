関連記事
3/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 3/21
[強弱材料]
強気材料
・VIX指数は低下（19.80、-0.10）
・米原油先物は上昇（68.07、+1.16）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（37751.88、-93.54）
・NYダウは下落（41953.32、-11.31）
・ナスダック総合指数は下落（17691.63、-59.16）
・SOX指数は下落（4601.37、-33.16）
・シカゴ日経225先物は下落（37435、-65）
・為替相場は円高・ドル安（148.70-80）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・2月ニュージーランド貿易収支
・2月消費者物価コア指数
・10-12月期資金循環統計速報(日本銀行)
・対外・対内証券投資
・1月ユーロ圏経常収支
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・1月カナダ小売売上高
・3月ユーロ圏消費者信頼感指数
・連合が25年春季生活闘争(春闘)の第2回回答集計結果公表
・ミークが東証グロースに新規上場
・インド外貨準備高
・米国ニューヨーク連銀総裁が講演《ST》
スポンサードリンク