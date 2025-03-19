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今日の注目スケジュール：貿易収支、日銀政策委員会・金融政策決定会合、米FOMCが政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、日銀政策委員会・金融政策決定会合、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 貿易収支(2月) 7070億円 -2兆7366億円
08:50 輸出(2月) 12.1％ 7.3％
08:50 輸入(2月) -0.4％ 16.2％
08:50 コア機械受注(1月) -0.1％ -1.2％
13:30 鉱工業生産(1月) 1.1％
13:30 設備稼働率(1月) -0.2％
15:00 工作機械受注(2月) 3.5％
15:30 植田日銀総裁が会見
16:15 訪日外客数(2月) 378.12万人
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 0.50％ 0.50％
月例経済報告(3月)
JX金属が東証プライムに新規上場(公開価格:820円)
メディックスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:800円)
＜海外＞
06:45 NZ・経常収支(10-12月) -65.91億NZドル -105.81億NZドル
17:00 南ア・消費者物価指数(2月) 3.2％
19:00 欧・ユーロ圏CPI(2月) 2.4％
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 4.50％ 4.50％
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(1月) 720億ドル
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 14.25％ 13.25％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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