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今日の注目スケジュール：貿易収支、日銀政策委員会・金融政策決定会合、米FOMCが政策金利発表など

2025年3月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、日銀政策委員会・金融政策決定会合、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　貿易収支(2月)　7070億円　-2兆7366億円
08:50　輸出(2月)　12.1％　7.3％
08:50　輸入(2月)　-0.4％　16.2％
08:50　コア機械受注(1月)　-0.1％　-1.2％
13:30　鉱工業生産(1月)　　1.1％
13:30　設備稼働率(1月)　　-0.2％
15:00　工作機械受注(2月)　　3.5％
15:30　植田日銀総裁が会見
16:15　訪日外客数(2月)　　378.12万人


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0.50％　0.50％

月例経済報告(3月)

JX金属が東証プライムに新規上場(公開価格:820円)

メディックスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:800円)


＜海外＞
06:45　NZ・経常収支(10-12月)　-65.91億NZドル　-105.81億NZドル
17:00　南ア・消費者物価指数(2月)　　3.2％
19:00　欧・ユーロ圏CPI(2月)　　2.4％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　4.50％　4.50％
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(1月)　　720億ドル
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　14.25％　13.25％


米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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