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今日の注目スケジュール：独ZEW期待指数、欧ユーロ圏貿易収支、米住宅着工件数など

2025年3月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独ZEW期待指数、欧ユーロ圏貿易収支、米住宅着工件数など
＜国内＞
13:30　第3次産業活動指数(1月)　-0.1％　0.1％
15:00　首都圏新築分譲マンション(2月)　　-44.2％


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

TalentXが東証グロースに新規上場(公開価格:750円)


＜海外＞
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.79％
19:00　独・ZEW期待指数(3月)　　26
19:00　欧・ユーロ圏貿易収支(1月)　　155億ユーロ
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(3月)
21:30　米・輸入物価指数(2月)　-0.1％　0.3％
21:30　米・住宅着工件数(2月)　138.3万戸　136.6万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(2月)　145.0万戸　147.3万戸
21:30　加・消費者物価指数(2月)　2.2％　1.9％
22:15　米・鉱工業生産指数(2月)　0.3％　0.5％


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(19日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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