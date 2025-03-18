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今日の注目スケジュール：独ZEW期待指数、欧ユーロ圏貿易収支、米住宅着工件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独ZEW期待指数、欧ユーロ圏貿易収支、米住宅着工件数など
＜国内＞
13:30 第3次産業活動指数(1月) -0.1％ 0.1％
15:00 首都圏新築分譲マンション(2月) -44.2％
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
TalentXが東証グロースに新規上場(公開価格:750円)
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.79％
19:00 独・ZEW期待指数(3月) 26
19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(1月) 155億ユーロ
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(3月)
21:30 米・輸入物価指数(2月) -0.1％ 0.3％
21:30 米・住宅着工件数(2月) 138.3万戸 136.6万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(2月) 145.0万戸 147.3万戸
21:30 加・消費者物価指数(2月) 2.2％ 1.9％
22:15 米・鉱工業生産指数(2月) 0.3％ 0.5％
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(19日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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