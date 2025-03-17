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3/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 3/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（37053.10、+263.07）
・NYダウは上昇（41488.19、+674.62）
・ナスダック総合指数は上昇（17754.09、+451.08）
・SOX指数は上昇（4598.79、+145.55）
・シカゴ日経225先物は上昇（37360、+500）
・VIX指数が低下（21.77、-2.89）
・米原油先物は上昇（67.18、+0.63）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米長期金利は上昇
・為替相場は円高・ドル安（148.60-70）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・2月中国新築住宅価格
・2月中国中古住宅価格
・2月中国鉱工業生産指数
・2月中国不動産投資
・2月中国小売売上高
・2月中国固定資産投資(都市部)
・2月中国住宅不動産販売
・2月中国調査失業率
・2月インド卸売物価指数
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)
・ブラジル週次景気動向調査
・1月ブラジル経済活動
・2月米国小売売上高
・3月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数
・3月米国NAHB住宅市場指数
・1月米国企業在庫
・ブラジル貿易収支
・2月インド輸出
・2月インド輸入
・2月インド貿易収支
・経済協力開発機構(OECD)が中間経済見通しを公表《ST》
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