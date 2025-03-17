*08:26JST 3/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（37053.10、+263.07）

・NYダウは上昇（41488.19、+674.62）

・ナスダック総合指数は上昇（17754.09、+451.08）

・SOX指数は上昇（4598.79、+145.55）

・シカゴ日経225先物は上昇（37360、+500）

・VIX指数が低下（21.77、-2.89）

・米原油先物は上昇（67.18、+0.63）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米長期金利は上昇

・為替相場は円高・ドル安（148.60-70）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・2月中国新築住宅価格

・2月中国中古住宅価格

・2月中国鉱工業生産指数

・2月中国不動産投資

・2月中国小売売上高

・2月中国固定資産投資(都市部)

・2月中国住宅不動産販売

・2月中国調査失業率

・2月インド卸売物価指数

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)

・ブラジル週次景気動向調査

・1月ブラジル経済活動

・2月米国小売売上高

・3月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数

・3月米国NAHB住宅市場指数

・1月米国企業在庫

・ブラジル貿易収支

・2月インド輸出

・2月インド輸入

・2月インド貿易収支

・経済協力開発機構(OECD)が中間経済見通しを公表《ST》