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3/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 3/12
[強弱材料]
強気材料
・VIX指数は低下（26.92、-0.94）
・為替相場は円安・ドル高（147.70-80）
・米原油先物は上昇（66.25、+0.22）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（36793.11、-235.16）
・NYダウは下落（41433.48、-478.23）
・ナスダック総合指数は下落（17436.10、-32.22）
・SOX指数は下落（4374.07、-31.02）
・シカゴ日経225先物は下落（36525、-235）
・米長期金利は上昇
・トランプ関税や移民政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1-3月期景況判断BSI大企業製造業
・1-3月期景況判断BSI大企業全産業
・2月国内企業物価指数
・地銀協会長が会見
・1月インド鉱工業生産
・2月インド消費者物価指数
・1月ブラジル基礎的財政収支
・1月ブラジル純債務対GDP比
・2月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)
・2月米国消費者物価コア指数
・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表
・2月米国財政収支
・G7外相会合(14日まで)
・米国の鉄鋼・アルミニウム関税が発効
・欧州中央銀行(ECB)総裁がフランクフルト会議で講演
・石油輸出国機構(OPEC)月報《ST》
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