*18:32JST システムサポートホールディングス---「Creator Workflow Partner of the Year」を受賞

システムサポートホールディングス<4396>は10日、連結子会社であるシステムサポートが、ServiceNow Partner Awards 2025において「Creator Workflow Partner of the Year」を受賞したと発表した。

ServiceNow Partner Awardsは、ServiceNowエコシステムを拡大し、ServiceNowとパートナー企業の共通の顧客に対して、イノベーションの推進と卓越した価値を提供するグローバルパートナーを表彰するものである。

同社は、本賞において、Now Platform のローコード開発とハイパーオートメーション機能を活用してレガシープロセスをモダナイズし、ワークフローの自動化を企業全体に拡張したことが評価され、昨年度に引き続き、Domain Expertise Awardsカテゴリの 「Creator Workflow Partner of the Year」(日本地域)を受賞した。

今回の受賞を契機に、今後もServiceNowとの連携を強化し、さらなる価値提供を目指す方針である。《ST》