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3/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 3/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（37028.27、+141.10）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（41911.71、-890.01）
・ナスダック総合指数は下落（17468.32、-727.90）
・SOX指数は下落（4405.09、-224.50）
・シカゴ日経225先物は下落（36475、-605）
・為替相場は円高・ドル安（147.10-20）
・VIX指数は上昇（27.86、+4.49）
・米原油先物は下落（66.03、-1.01）
・トランプ関税や移民政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月家計支出
・10-12月期GDP改定値
・2月マネーストック
・国債買い入れオペ
・2月工作機械受注
・ブラジルFIPE消費者物価指数
・1月ブラジル鉱工業生産
・1月米国JOLT求人件数
・中国全国人民代表大会(全人代、国会に相当)が閉幕
・欧州連合(EU)財務相理事会
・グリーンランド・総選挙《ST》
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