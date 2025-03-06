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3/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:29JST 3/6
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（37418.24、+87.06）
・NYダウは上昇（43006.59、+485.60）
・ナスダック総合指数は上昇（18552.73、+267.57）
・SOX指数は上昇（4700.79、+96.29）
・シカゴ日経225先物は上昇（37695、+275）
・VIX指数は低下（21.93、-1.58）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・為替相場が円高・ドル安（148.80-90）
・米長期金利は上昇
・米原油先物は下落（66.31、-1.95）
・トランプ関税や移民政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資
・1月豪州貿易収支
・2月東京オフィス空室率
・2月スイス失業率
・2月ブラジルFIPE消費者物価指数
・1月ユーロ圏小売売上高
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・1月カナダ貿易収支
・米国新規失業保険申請件数
・1月米国貿易収支
・10-12月期米国非農業部門労働生産性確報値
・1月米国卸売在庫
・連合が25年春季生活闘争(春闘)の要求集計結果公表
・米国アトランタ連銀総裁が講演
・欧州連合(EU)特別首脳会議《ST》
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