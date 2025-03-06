*08:29JST 3/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（37418.24、+87.06）

・NYダウは上昇（43006.59、+485.60）

・ナスダック総合指数は上昇（18552.73、+267.57）

・SOX指数は上昇（4700.79、+96.29）

・シカゴ日経225先物は上昇（37695、+275）

・VIX指数は低下（21.93、-1.58）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・為替相場が円高・ドル安（148.80-90）

・米長期金利は上昇

・米原油先物は下落（66.31、-1.95）

・トランプ関税や移民政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資

・1月豪州貿易収支

・2月東京オフィス空室率

・2月スイス失業率

・2月ブラジルFIPE消費者物価指数

・1月ユーロ圏小売売上高

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・1月カナダ貿易収支

・米国新規失業保険申請件数

・1月米国貿易収支

・10-12月期米国非農業部門労働生産性確報値

・1月米国卸売在庫

・連合が25年春季生活闘争(春闘)の要求集計結果公表

・米国アトランタ連銀総裁が講演

・欧州連合(EU)特別首脳会議《ST》