*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など

＜国内＞

09:30 サービス業PMI(2月) 53.1

09:30 総合PMI(2月) 51.6

10:30 内田日本銀行副総裁が静岡県金融経済懇談会で講演、同記者会見



＜海外＞

08:00 韓・GDP(10-12月) 1.2％ 1.2％

09:30 豪・GDP(10-12月) 1.2％ 0.8％

10:45 中・財新サービス業PMI(2月) 50.8 51.0

10:45 中・財新総合PMI(2月) 51.1

14:00 印・サービス業PMI確定値(2月) 61.1

14:00 印・総合PMI確定値(2月) 60.6

16:30 スイス・消費者物価指数(2月) 0.2％ 0.4％

18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月) 50.7

18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(2月) 50.2

19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(1月) 0％

22:00 ブ・サービス業PMI(2月) 47.6

22:00 ブ・総合PMI(2月) 48.2

22:15 米・ADP全米雇用報告(2月) 13.3万人 18.3万人

24:00 米・耐久財受注(1月) 3.1％

24:00 米・ISM非製造業景況指数(2月) 53.0 52.8

24:00 米・製造業受注(1月) 1.4％ -0.9％

26:00 ブ・週次景気動向調査



中・全国人民代表大会(全人代、国会に相当)が開幕

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》