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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など

2025年3月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(2月)　　53.1
09:30　総合PMI(2月)　　51.6
10:30　内田日本銀行副総裁が静岡県金融経済懇談会で講演、同記者会見


＜海外＞
08:00　韓・GDP(10-12月)　1.2％　1.2％
09:30　豪・GDP(10-12月)　1.2％　0.8％
10:45　中・財新サービス業PMI(2月)　50.8　51.0
10:45　中・財新総合PMI(2月)　　51.1
14:00　印・サービス業PMI確定値(2月)　　61.1
14:00　印・総合PMI確定値(2月)　　60.6
16:30　スイス・消費者物価指数(2月)　0.2％　0.4％
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月)　　50.7
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(2月)　　50.2
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(1月)　　0％
22:00　ブ・サービス業PMI(2月)　　47.6
22:00　ブ・総合PMI(2月)　　48.2
22:15　米・ADP全米雇用報告(2月)　13.3万人　18.3万人
24:00　米・耐久財受注(1月)　　3.1％
24:00　米・ISM非製造業景況指数(2月)　53.0　52.8
24:00　米・製造業受注(1月)　1.4％　-0.9％
26:00　ブ・週次景気動向調査


中・全国人民代表大会(全人代、国会に相当)が開幕

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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