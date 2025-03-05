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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(2月) 53.1
09:30 総合PMI(2月) 51.6
10:30 内田日本銀行副総裁が静岡県金融経済懇談会で講演、同記者会見
＜海外＞
08:00 韓・GDP(10-12月) 1.2％ 1.2％
09:30 豪・GDP(10-12月) 1.2％ 0.8％
10:45 中・財新サービス業PMI(2月) 50.8 51.0
10:45 中・財新総合PMI(2月) 51.1
14:00 印・サービス業PMI確定値(2月) 61.1
14:00 印・総合PMI確定値(2月) 60.6
16:30 スイス・消費者物価指数(2月) 0.2％ 0.4％
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月) 50.7
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(2月) 50.2
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(1月) 0％
22:00 ブ・サービス業PMI(2月) 47.6
22:00 ブ・総合PMI(2月) 48.2
22:15 米・ADP全米雇用報告(2月) 13.3万人 18.3万人
24:00 米・耐久財受注(1月) 3.1％
24:00 米・ISM非製造業景況指数(2月) 53.0 52.8
24:00 米・製造業受注(1月) 1.4％ -0.9％
26:00 ブ・週次景気動向調査
中・全国人民代表大会(全人代、国会に相当)が開幕
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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