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山陽電鉄など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜2404＞ ;鉄人化HD;542%;19500;0.96;423;-3 ＜7035＞ ;ａｎｆａｃ;508%;37600;4.59;219;-3 ＜8798＞ ;アドバンクリエ;398%;138200;1.20;557;1 ＜8160＞ ;木曽路;318%;318700;0.20;2180;16 ＜4668＞ ;明光ネット;269%;161600;0.28;746;1 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;219%;536700;0.32;519;3 ＜7520＞ ;エコス;146%;147000;0.11;2019;-3 ＜8167＞ ;リテールＰ;137%;496600;0.04;1231;-2 ＜4597＞ ;ソレイジア;134%;3261400;4.05;36;0 ＜3058＞ ;三洋堂ＨＤ;133%;800;0.28;697;0 ＜9913＞ ;日邦産業;121%;2300;22.20;2292;66 ＜7421＞ ;カッパクリエ;117%;101800;0.21;1453;0 ＜9219＞ ;ギックス;100%;3100;23.45;946;-5 ＜9052＞ ;山陽電鉄;97%;91900;0.30;2012;13 ＜2938＞ ;オカムラ食品工業;92%;6100;2.74;2134;-9 ＜3048＞ ;ビックカメラ;82%;2279800;0.05;1642;19 ＜3561＞ ;力の源HD;70%;65700;1.17;1337;6 ＜2226＞ ;湖池屋;70%;1400;1.26;4350;-35 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;69%;13800;4.27;865;11 ＜2937＞ ;サンクゼール;66%;4000;0.77;1544;0
[コメント]山陽電鉄＜9052＞はPBR1倍を下回って推移している。《TY》
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