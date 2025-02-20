*08:49JST 2/20

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（44627.59、+71.25）

・ナスダック総合指数は上昇（20056.25、+14.99）

・SOX指数は上昇（5309.69、+61.83）

・米長期金利は低下

・米原油先物は上昇（72.13、+0.30）

・VIX指数は低下（15.27、-0.08）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39164.61、-105.79）

・シカゴ日経225先物は下落（38985、-185）

・為替相場は円高・ドル安（151.40-50）

・トランプ関税や移民政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資

・1月豪州失業率

・中国1年物ローンプライムレート(LPR)

・中国5年物ローンプライムレート(LPR)

・1月中国SWIFTグローバル支払い元建て

・2月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数

・米国新規失業保険申請件数

・1月米国景気先行指数

・2月ユーロ圏消費者信頼感指数

・フライヤーが東証グロースに新規上場

・米国シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加

・米国セントルイス連銀総裁が講演

・米国30年インフレ連動国債

・欧州中央銀行(ECB)経済報告

・南アフリカG20外相会合《ST》