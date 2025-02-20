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2/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:49JST 2/20
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（44627.59、+71.25）
・ナスダック総合指数は上昇（20056.25、+14.99）
・SOX指数は上昇（5309.69、+61.83）
・米長期金利は低下
・米原油先物は上昇（72.13、+0.30）
・VIX指数は低下（15.27、-0.08）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39164.61、-105.79）
・シカゴ日経225先物は下落（38985、-185）
・為替相場は円高・ドル安（151.40-50）
・トランプ関税や移民政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資
・1月豪州失業率
・中国1年物ローンプライムレート(LPR)
・中国5年物ローンプライムレート(LPR)
・1月中国SWIFTグローバル支払い元建て
・2月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数
・米国新規失業保険申請件数
・1月米国景気先行指数
・2月ユーロ圏消費者信頼感指数
・フライヤーが東証グロースに新規上場
・米国シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加
・米国セントルイス連銀総裁が講演
・米国30年インフレ連動国債
・欧州中央銀行(ECB)経済報告
・南アフリカG20外相会合《ST》
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