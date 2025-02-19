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クレスコが2月25日付で自己株式を消却、200万株(発行株数の4.55%)
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■実質的な株式価値が向上
クレスコ<4674>(東証プライム)は2025年2月25日付(予定)で自己株式の消却を行う。
消却する株式の種類は普通株式、消却する株式数は200万株(消却前の発行済株式総数に対する割合4.55%)。広義の株主還元の一つになり、この割合だけ実質的な株式価値が向上することになる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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