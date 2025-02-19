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2/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 2/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39270.40、+96.15）
・NYダウは上昇（44556.34、+10.26）
・ナスダック総合指数は上昇（20041.26、+14.49）
・SOX指数は上昇（5247.86、+86.91）
・シカゴ日経225先物は上昇（39300、+10）
・米原油先物は上昇（71.83、+1.12）
・VIX指数は低下（15.35、-0.02）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米長期金利は上昇
・為替相場は円高・ドル安（152.00-10）
・トランプ関税や移民政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月コア機械受注
・1月貿易収支
・1月輸出
・1月輸入
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・国債買い入れオペ
・高田日銀審議委員が宮城県金融経済懇談会で講演、同記者会見
・1月中国新築住宅価格
・1月中国中古住宅価格
・日証協会長が会見
・1月英国消費者物価コア指数
・1月英国生産者物価産出指数
・1月訪日外客数
・12月ユーロ圏経常収支
・1月米国住宅着工件数
・1月米国住宅建設許可件数
・1月開催分米国連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
・2月月例経済報告
・米国20年債入札《ST》
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