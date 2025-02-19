*08:39JST 2/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39270.40、+96.15）

・NYダウは上昇（44556.34、+10.26）

・ナスダック総合指数は上昇（20041.26、+14.49）

・SOX指数は上昇（5247.86、+86.91）

・シカゴ日経225先物は上昇（39300、+10）

・米原油先物は上昇（71.83、+1.12）

・VIX指数は低下（15.35、-0.02）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米長期金利は上昇

・為替相場は円高・ドル安（152.00-10）

・トランプ関税や移民政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月コア機械受注

・1月貿易収支

・1月輸出

・1月輸入

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・国債買い入れオペ

・高田日銀審議委員が宮城県金融経済懇談会で講演、同記者会見

・1月中国新築住宅価格

・1月中国中古住宅価格

・日証協会長が会見

・1月英国消費者物価コア指数

・1月英国生産者物価産出指数

・1月訪日外客数

・12月ユーロ圏経常収支

・1月米国住宅着工件数

・1月米国住宅建設許可件数

・1月開催分米国連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨

・2月月例経済報告

・米国20年債入札《ST》