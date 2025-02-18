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今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、英失業率、独ZEW期待指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、英失業率、独ZEW期待指数など
＜国内＞
14:00 首都圏新築分譲マンション(1月) -2.4％
＜海外＞
12:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.10％ 4.35％
16:00 英・失業率(1月) 4.6％
16:00 英・ILO失業率(10-12月) 4.6％ 4.4％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.17％
19:00 独・ZEW期待指数(2月) 17.5 10.3
22:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(2月) -1.0 -12.6
22:30 加・消費者物価指数(1月) 1.9％ 1.8％
24:00 米・NAHB住宅市場指数(2月) 47 47
30:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(12月) 790億ドル
欧・欧州連合(EU)財務相理事会
世界貿易機関(WTO)一般理事会(19日まで)
米・サンフランシスコ連銀総裁が講演
英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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