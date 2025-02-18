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今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、英失業率、独ZEW期待指数など

2025年2月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、英失業率、独ZEW期待指数など
＜国内＞
14:00　首都圏新築分譲マンション(1月)　　-2.4％


＜海外＞
12:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.10％　4.35％
16:00　英・失業率(1月)　　4.6％
16:00　英・ILO失業率(10-12月)　4.6％　4.4％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.17％
19:00　独・ZEW期待指数(2月)　17.5　10.3
22:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(2月)　-1.0　-12.6
22:30　加・消費者物価指数(1月)　1.9％　1.8％
24:00　米・NAHB住宅市場指数(2月)　47　47
30:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(12月)　　790億ドル


欧・欧州連合(EU)財務相理事会

世界貿易機関(WTO)一般理事会(19日まで)

米・サンフランシスコ連銀総裁が講演

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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