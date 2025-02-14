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個別銘柄戦略:ソニーGやPKSHAなどに注目
*09:29JST 個別銘柄戦略:ソニーGやPKSHAなどに注目
昨日13日の米株式市場でNYダウは342.87ドル高の44,711.43、ナスダック総合指数は295.69pt高の19,945.64、シカゴ日経225先物は大阪日中比40円高の39,480円。為替は1ドル＝152.80-90円。今日の東京市場では、第1四半期事業利益が32.5％増となったPKSHA＜3993＞、営業利益が前期38.4％増・今期23.3％増予想で中期経営計画も発表したライオン＜4912＞、営業利益は前期3.8倍・今期34.4％増予想で株主優待制度の導入も発表したコカBJH＜2579＞、25年1-3月期営業利益が1.7-21.5％増予想で自社株買い方針の一部変更と自社株買い・消却を発表したネクソン＜3659＞、25年12月期営業利益が23.2％増予想で中期経営計画も発表したリョービ＜5851＞、25年3月期業績予想を上方修正したソニーG＜6758＞などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が15.0％減と上期の10.6％増から減益に転じた岩谷産＜8088＞、第3四半期累計の営業利益が17.2％増と上期の52.7％増から増益率が縮小した菱瓦斯化＜4182＞、第3四半期累計の営業利益が2.1倍と上期の2.7倍から増益率が縮小したラクス＜3923＞、第3四半期累計の営業利益が82.9％減と上期の67.15減から減益率が拡大した熊谷組＜1861＞、営業利益が前期4.0％減・今期11.3％減予想と発表したクボタ＜6326＞、25年3月期利益予想を下方修正した宝HD＜2531＞、25年3月期売上高予想は上方修正だが利益予想を下方修正した三菱マ＜5711＞、25年3月期純利益予想を下方修正した長谷工＜1808＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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