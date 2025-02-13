*08:38JST 2/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38963.70、+162.53）

・ナスダック総合指数は上昇（19649.95、+6.09）

・SOX指数は上昇（5090.79、+10.82）

・シカゴ日経225先物は上昇（39165、+165）

・VIX指数は低下（15.89、-0.13）

・為替相場が円安・ドル高（154.30-40）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（44368.56、-225.09）

・米原油先物は下落（71.37、-1.95）

・米長期金利は上昇

・トランプ関税や移民政策

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月国内企業物価指数

・1月ドイツCPI

・10-12月期英国GDP速報値

・12月英国鉱工業生産指数

・12月英国商品貿易収支

・1月スイス消費者物価指数

・12月ユーロ圏鉱工業生産指数

・12月ブラジル小売売上高

・1月米国生産者物価コア指数

・米国新規失業保険申請件数

・国債買い入れオペ

・大和ハウス、住友林業、テルモ、JT、ソニーG、ホンダ、INPEX、日産自、クボ

タ、パンパシHD、ユニチャーム、ネクソンなど決算発表

・欧州中央銀行(ECB)経済報告

・アプライド、コインベースグローバル、エアビーアンドビー、シーメンス、バー

クレイズなど決算発表《ST》