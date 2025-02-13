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2/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 2/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38963.70、+162.53）
・ナスダック総合指数は上昇（19649.95、+6.09）
・SOX指数は上昇（5090.79、+10.82）
・シカゴ日経225先物は上昇（39165、+165）
・VIX指数は低下（15.89、-0.13）
・為替相場が円安・ドル高（154.30-40）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（44368.56、-225.09）
・米原油先物は下落（71.37、-1.95）
・米長期金利は上昇
・トランプ関税や移民政策
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月国内企業物価指数
・1月ドイツCPI
・10-12月期英国GDP速報値
・12月英国鉱工業生産指数
・12月英国商品貿易収支
・1月スイス消費者物価指数
・12月ユーロ圏鉱工業生産指数
・12月ブラジル小売売上高
・1月米国生産者物価コア指数
・米国新規失業保険申請件数
・国債買い入れオペ
・大和ハウス、住友林業、テルモ、JT、ソニーG、ホンダ、INPEX、日産自、クボ
タ、パンパシHD、ユニチャーム、ネクソンなど決算発表
・欧州中央銀行(ECB)経済報告
・アプライド、コインベースグローバル、エアビーアンドビー、シーメンス、バー
クレイズなど決算発表《ST》
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