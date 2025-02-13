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今日の注目スケジュール：英GDP速報値、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英GDP速報値、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(1月) 4.0％ 3.8％
国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
＜海外＞
16:00 独・CPI(1月) -0.2％ -0.2％
16:00 英・GDP速報値(10-12月) 0.9％
16:00 英・鉱工業生産指数(12月) -0.4％
16:00 英・商品貿易収支(12月) -193.11億ポンド
16:30 スイス・消費者物価指数(1月) 0.4％ 0.6％
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(12月) -0.2％ 0.2％
21:00 ブ・小売売上高(12月) -0.4％
22:30 米・生産者物価コア指数(1月) 3.3％ 3.5％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.9万件
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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