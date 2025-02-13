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今日の注目スケジュール：英GDP速報値、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など

2025年2月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英GDP速報値、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(1月)　4.0％　3.8％


国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)


＜海外＞
16:00　独・CPI(1月)　-0.2％　-0.2％
16:00　英・GDP速報値(10-12月)　　0.9％
16:00　英・鉱工業生産指数(12月)　　-0.4％
16:00　英・商品貿易収支(12月)　　-193.11億ポンド
16:30　スイス・消費者物価指数(1月)　0.4％　0.6％
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(12月)　-0.2％　0.2％
21:00　ブ・小売売上高(12月)　　-0.4％
22:30　米・生産者物価コア指数(1月)　3.3％　3.5％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.9万件


欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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