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個別銘柄戦略:JIAや東亜建などに注目
記事提供元：フィスコ
*09:48JST 個別銘柄戦略:JIAや東亜建などに注目
先週末7日の米株式市場でNYダウは444.23ドル安の44,303.40、ナスダック総合指数は268.59pt安の19,523.40、シカゴ日経225先物は大阪日中比465円安の38,375円。為替は1ドル＝151.30-40円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が6.07億円と上期の2.78億円から利益を伸ばしたぐるなび＜2440＞、第3四半期累計の営業利益が209億円と上期の54.93億円から利益を伸ばしたDeNA＜2432＞、営業利益が前期2.2倍・今期49.6％増予想で配当方針の変更も発表したJIA＜7172＞、営業利益が前期47.3％減だが今期55.1％増予想で配当方針の変更も発表したスミダ＜6817＞、25年3月期業績と配当予想を上方修正した東亜建＜1885＞、25年3月期利益予想を上方修正した東京計器＜7721＞、25年3月期売上高・経常利益・純利益予想を上方修正したCMK＜6958＞などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が87.9％減となったアーバネット＜3242＞、第3四半期累計の営業利益が33.9％減と発表した丸文＜7537＞、第3四半期累計の営業利益が3.1％増と上期の24.3％増から増益率が縮小したシュッピン＜3179＞、営業利益が前期41.1％増に対し今期4.2％増予想と発表したタムロン＜7740＞、25年3月期業績予想を下方修正した平和＜6412＞、三桜工＜6584＞、シード＜7743＞、じげん＜3679＞、25年3月期利益予想を下方修正した不二製油G＜2607＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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