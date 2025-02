*09:40JST クオールホールディングス---「Go Red for Women Japan 健康セミナー2025」に協賛

クオールホールディングス<3034>は、一般社団法人 日本循環器協会(以下JCA)が 2025年2月8日と2月22日に東京と大阪にて主催する、Go Red for Women Japan健康セミナー2025「赤をまとい女性の心臓病を考える」に協賛すると発表した。

Go Red for Women®*1は、米国心臓協会(American Heart Association 、以下 AHA)が2004年から実施している女性のための循環器疾患の予防・啓発活動であり、日本ではJCAがAHAと「Go Red for Women」運動に関する協約を締結し、日本で女性の循環器疾患の予防・啓発を積極的に進めている。

今般のセミナーでは、特に女性に多いとされる微小血管狭心症をはじめ、女性と心臓病について 専門医による講演やパネルディスカッションを行う。

*1 Go Red for Women®は AHA の登録商標

クオールは、「Go Red for Women®」活動をきっかけとして、女性の循環器疾患に関する意識を高めるとともに、心不全をはじめとする心臓病は日常生活における予防が重要であることを広く周知して、健康寿命の延伸および生活の質(QOL)の向上に寄与することを目指すとしている。《ST》