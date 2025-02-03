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2/3の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 2/3
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39572.49、+58.52）
・為替相場は円安・ドル高（155.10-20）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（44544.66、-337.47）
・ナスダック総合指数は下落（19627.44、-54.31）
・シカゴ日経平均先物は下落（39355、-275）
・VIX指数は上昇（16.43、+0.59）
・米原油先物は下落（72.53、-0.20）
・米長期金利は上昇
・トランプ関税や移民政策
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・日銀金融政策決定会合における主な意見(1月23、24日分)
・1月製造業PMI
・12月豪州小売売上高
・国債買い入れオペ
・1月中国財新製造業PMI
・1月インド製造業PMI確定値
・1月ユーロ圏製造業PMI
・1月ユーロ圏消費者物価コア指数
・ブラジルFGV消費者物価指数
・ブラジル週次景気動向調査
・1月ブラジル製造業PMI
・1月米国製造業PMI
・12月米国建設支出
・1月米国ISM製造業景況指数
・1月米国自動車販売
・米アトランタ連銀総裁が講演
・米セントルイス連銀総裁がイベントで歓迎のあいさつ
・中国株式市場は祝日のため休場《ST》
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