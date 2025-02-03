*08:43JST 2/3

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39572.49、+58.52）

・為替相場は円安・ドル高（155.10-20）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（44544.66、-337.47）

・ナスダック総合指数は下落（19627.44、-54.31）

・シカゴ日経平均先物は下落（39355、-275）

・VIX指数は上昇（16.43、+0.59）

・米原油先物は下落（72.53、-0.20）

・米長期金利は上昇

・トランプ関税や移民政策

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・日銀金融政策決定会合における主な意見(1月23、24日分)

・1月製造業PMI

・12月豪州小売売上高

・国債買い入れオペ

・1月中国財新製造業PMI

・1月インド製造業PMI確定値

・1月ユーロ圏製造業PMI

・1月ユーロ圏消費者物価コア指数

・ブラジルFGV消費者物価指数

・ブラジル週次景気動向調査

・1月ブラジル製造業PMI

・1月米国製造業PMI

・12月米国建設支出

・1月米国ISM製造業景況指数

・1月米国自動車販売

・米アトランタ連銀総裁が講演

・米セントルイス連銀総裁がイベントで歓迎のあいさつ

・中国株式市場は祝日のため休場《ST》