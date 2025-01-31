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ホットランドなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜2404＞ ;鉄人化HD;591%;6500;1.24;423;3 ＜9046＞ ;神戸電鉄;501%;36600;0.15;2444;16 ＜3421＞ ;稲葉製作;360%;99000;0.12;1699;-14 ＜6778＞ ;アルチザ;248%;25800;5.77;541;5 ＜2938＞ ;オカムラ食品工業;240%;12500;2.08;2110;-20 ＜2378＞ ;ルネサンス;223%;28500;0.14;1039;-6 ＜1431＞ ;リブワーク;196%;27100;2.10;676;4 ＜1671＞ ;WTI原油;125%;80067;0.87;3320;30 ＜3198＞ ;SFP;125%;46200;0.08;2155;-36 ＜3187＞ ;ミラタップ;124%;16800;39.54;343;5 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;110%;24600;4.31;804;-4 ＜3328＞ ;BEENOS;101%;16100;6.35;3975;5 ＜8275＞ ;フォーバル;98%;5200;1.08;1465;48 ＜3196＞ ;ホットランド;95%;35700;0.84;2053;-14 ＜1624＞ ;機械;80%;24;1.91;59800;1050 ＜7874＞ ;レック;73%;11100;2.38;1267;-4 ＜9612＞ ;ラックランド;71%;9900;1.13;1848;4 ＜4967＞ ;小林製薬;71%;137500;1.00;5790;-15 ＜2929＞ ;ファーマＦ;68%;66300;4.53;986;-3 ＜8165＞ ;千趣会;59%;42400;0.28;231;-3
[コメント]ホットランド＜3196＞は信用倍率0.8倍台で売り長となっている。《TY》
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