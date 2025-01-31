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個別銘柄戦略:M&Aキャピやユアテックなどに注目
*09:07JST 個別銘柄戦略:M&Aキャピやユアテックなどに注目
昨日30日の米株式市場でNYダウは168.61ドル高の44,882.13、ナスダック総合指数は49.43pt高の19,681.75、シカゴ日経225先物は大阪日中比165円高の39,585円。為替は1ドル＝154.20-30円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比5.6倍で配当方針の変更と配当予想の上方修正も発表したM&Aキャピ＜6080＞、第3四半期累計の営業利益が24.4％増で自社株買いも発表したアンリツ＜6754＞、第3四半期累計の営業利益が80.7％増で1対5の株式分割も発表したNEC＜6701＞、第3四半期累計の営業利益が18.7％増と上期の15.3％増から増益率が拡大した富士電機＜6504＞、24年12月期営業利益が23.4％増で25年12月期Core営業利益が23.4％増予想と発表した中外薬＜4519＞、25年12月期営業利益が85.5％増予想で自社株買いも発表したキヤノン<77751>、25年3月期利益と配当予想を上方修正した積水化＜4204＞、25年3月期業績と配当予想を上方修正し社株買いも発表した武田薬＜4502＞、25年3月期業績と配当予想を上方修正したユアテック＜1934＞、エクセディ＜7278＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期決算営業利益が60.5％減となったストライク＜6196＞、同じく49.8％減となったM&A総研＜9552＞、同じく7.7％減となったFPG＜7148＞、第3四半期累計の営業利益が6.1％減と上期の2.9％減から減益率が拡大した日本M&A＜2127＞、25年3月期業績予想を下方修正したトプコン＜7732＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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