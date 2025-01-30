ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、欧ECBが政策金利発表、米GDP速報値など

2025年1月30日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、欧ECBが政策金利発表、米GDP速報値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:10　国債買い入れオペ(残存5-10年、残存25年超、物価連動債)(日本銀行)
15:00　氷見野日銀副総裁が講演


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(12月)　　-4.37億NZドル
18:00　独・GDP速報値(10-12月)　　0.1％
19:00　欧・ユーロ圏GDP速報値(10-12月)　1.1％　0.9％
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(1月)　93.9　93.7
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月)　　-14.2
19:00　欧・ユーロ圏失業率(12月)　6.3％　6.3％
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(1月)　　0.94％
22:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　2.90％　3.15％
22:30　米・GDP速報値(10-12月)　2.6％　3.1％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.3万件
24:00　米・中古住宅販売成約指数(12月)　-1.0％　2.2％


南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　7.50％　7.75％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事