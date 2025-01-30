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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、欧ECBが政策金利発表、米GDP速報値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、欧ECBが政策金利発表、米GDP速報値など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:10 国債買い入れオペ(残存5-10年、残存25年超、物価連動債)(日本銀行)
15:00 氷見野日銀副総裁が講演
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(12月) -4.37億NZドル
18:00 独・GDP速報値(10-12月) 0.1％
19:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(10-12月) 1.1％ 0.9％
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(1月) 93.9 93.7
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月) -14.2
19:00 欧・ユーロ圏失業率(12月) 6.3％ 6.3％
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(1月) 0.94％
22:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 2.90％ 3.15％
22:30 米・GDP速報値(10-12月) 2.6％ 3.1％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.3万件
24:00 米・中古住宅販売成約指数(12月) -1.0％ 2.2％
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 7.50％ 7.75％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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