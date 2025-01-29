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1/29の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 1/29
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（44850.35、+136.77）
・ナスダック総合指数は上昇（19733.59、391.76）
・シカゴ日経225先物は上昇（39410、+340）
・米原油先物は上昇（73.77、+0.60）
・1ドル＝155.50-60
・SOX指数は上昇（4907.03、+53.79）
・VIX指数は低下（16.41、-1.49）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39016.87、-548.93）
・米長期金利は上昇
・トランプ関税や移民政策
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(12月18・19日分)
・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事録(2014年7-12月開催分)
・12月豪州消費者物価指数
・1月消費者態度指数
・12月ユーロ圏マネーサプライ
・12月米国卸売在庫
・カナダ中央銀行が政策金利発表
・米連邦公開市場委員会(FOMC )が政策金利発表
・ブラジル中央銀行が政策金利発表
・参院本会議で代表質問
・信越化、マキタ、アドテスト、カプコン、三井住友FGなど決算発表
・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
・香港株式市場は祝日のため休場(春節、31日まで)
・Tモバイル、IBM、テスラ、マイクロソフト、メタプラットフォームズ、ASMLホー
ルディングなど決算発表《ST》
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