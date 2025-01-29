*08:39JST 1/29

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（44850.35、+136.77）

・ナスダック総合指数は上昇（19733.59、391.76）

・シカゴ日経225先物は上昇（39410、+340）

・米原油先物は上昇（73.77、+0.60）

・1ドル＝155.50-60

・SOX指数は上昇（4907.03、+53.79）

・VIX指数は低下（16.41、-1.49）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39016.87、-548.93）

・米長期金利は上昇

・トランプ関税や移民政策

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(12月18・19日分)

・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事録(2014年7-12月開催分)

・12月豪州消費者物価指数

・1月消費者態度指数

・12月ユーロ圏マネーサプライ

・12月米国卸売在庫

・カナダ中央銀行が政策金利発表

・米連邦公開市場委員会(FOMC )が政策金利発表

・ブラジル中央銀行が政策金利発表

・参院本会議で代表質問

・信越化、マキタ、アドテスト、カプコン、三井住友FGなど決算発表

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

・香港株式市場は祝日のため休場(春節、31日まで)

・Tモバイル、IBM、テスラ、マイクロソフト、メタプラットフォームズ、ASMLホー

ルディングなど決算発表《ST》