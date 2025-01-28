*08:53JST 1/28

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（44713.58、+289.33）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39565.80、-366.18）

・ナスダック総合指数は下落（19341.83、-612.47）

・シカゴ日経225先物は下落（39060、-420）

・SOX指数は下落（4853.24、-488.70）

・1ドル＝154.50-60

・米原油先物は下落（73.17、-1.49）

・VIX先物は上昇（17.90、+3.05）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月企業向けサービス価格指数

・国債買い入れオペ

・基調的なインフレ率を捕捉するための指標

・12月工作機械受注

・経団連会長が会見

・1月ブラジルFGV建設コスト

・12月米国耐久財受注

・11月米国S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数

・11月米国FHFA住宅価格指数

・1月米国消費者信頼感指数

・午前に参院本会議、午後に衆院本会議で代表質問

・米連邦公開市場委員会(FOMC )

・中国株式市場は祝日（春節）のため休場(2月5日に取引再開)

・ロッキード、ボーイング、GM、スターバックス、SAP、LVMHなど決算発表《ST》