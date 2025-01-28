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1/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:53JST 1/28
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（44713.58、+289.33）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39565.80、-366.18）
・ナスダック総合指数は下落（19341.83、-612.47）
・シカゴ日経225先物は下落（39060、-420）
・SOX指数は下落（4853.24、-488.70）
・1ドル＝154.50-60
・米原油先物は下落（73.17、-1.49）
・VIX先物は上昇（17.90、+3.05）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月企業向けサービス価格指数
・国債買い入れオペ
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標
・12月工作機械受注
・経団連会長が会見
・1月ブラジルFGV建設コスト
・12月米国耐久財受注
・11月米国S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数
・11月米国FHFA住宅価格指数
・1月米国消費者信頼感指数
・午前に参院本会議、午後に衆院本会議で代表質問
・米連邦公開市場委員会(FOMC )
・中国株式市場は祝日（春節）のため休場(2月5日に取引再開)
・ロッキード、ボーイング、GM、スターバックス、SAP、LVMHなど決算発表《ST》
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