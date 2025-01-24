*08:39JST 1/24

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（44565.07、+408.34）

・ナスダック総合指数は上昇（20053.68、+44.34）

・日経平均は上昇（39958.87、+312.62）

・シカゴ日経225先物は上昇（39920、+30）

・VIX指数は低下（15.02、-0.08）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・1ドル＝156.00-10

・米長期金利は上昇

・米原油先物は下落（74.62、-0.82）

・トランプ大統領の関税や移民政策

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月消費者物価コア指数

・1月製造業PMI

・1月サービス業PMI

・1月総合PMI

・1月インド製造業PMI速報

・1月インドサービス業PMI

・1月インド総合PMI速報

・12月東京地区百貨店売上高

・12月全国百貨店売上高

・植田日銀総裁が会見

・1月ドイツ製造業PMI

・1月ドイツサービス業PMI

・1月ドイツ総合PMI

・1月ユーロ圏製造業PMI

・1月ユーロ圏サービス業PMI

・1月ユーロ圏総合PMI

・1月英国製造業PMI

・1月英国サービス業PMI

・1月英国総合PMI

・インド外貨準備高

・12月ブラジル経常収支

・12月ブラジル海外直接投資

・1月ブラジルIBGEインフレ率％

・1月米国製造業PMI

・1月米国サービス業PMI

・1月米国総合PMI

・1月米ミシガン大学消費者マインド指数

・12月米国中古住宅販売件数

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表

・通常国会召集、政府4演説

・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がダボス会議で講演《ST》