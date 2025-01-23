*08:27JST 1/23

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（44156.73、+130.92）

・ナスダック総合指数は上昇（20009.34、+252.56）

・日経平均は上昇（39646.25、+618.27）

・シカゴ日経225先物は上昇（39805、+225）

・1ドル＝156.40-50

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・VIX指数は上昇（15.10、+0.04）

・米長期金利は上昇

・米原油先物は下落（75.44、-0.39）

・トランプ大統領の関税や移民政策

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10-12月韓国GDP

・12月貿易収支

・12月輸出

・12月輸入

・対外・対内証券投資

・12月中国SWIFTグローバル支払い元建て

・12月首都圏新築分譲マンション

・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の宮園理事長が年頭会見

・ブラジルFGV消費者物価指数

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・11月カナダ小売売上高

・米国新規失業保険申請件数

・1月ユーロ圏消費者信頼感指数

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

・1月月例経済報告

・トランプ米大統領がダボス会議でオンライン形式で演説《ST》