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1/23の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:27JST 1/23
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（44156.73、+130.92）
・ナスダック総合指数は上昇（20009.34、+252.56）
・日経平均は上昇（39646.25、+618.27）
・シカゴ日経225先物は上昇（39805、+225）
・1ドル＝156.40-50
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・VIX指数は上昇（15.10、+0.04）
・米長期金利は上昇
・米原油先物は下落（75.44、-0.39）
・トランプ大統領の関税や移民政策
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10-12月韓国GDP
・12月貿易収支
・12月輸出
・12月輸入
・対外・対内証券投資
・12月中国SWIFTグローバル支払い元建て
・12月首都圏新築分譲マンション
・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の宮園理事長が年頭会見
・ブラジルFGV消費者物価指数
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・11月カナダ小売売上高
・米国新規失業保険申請件数
・1月ユーロ圏消費者信頼感指数
・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
・1月月例経済報告
・トランプ米大統領がダボス会議でオンライン形式で演説《ST》
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