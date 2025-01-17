*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 商船三井、グリーンモンスター、ロゴスHDなど

銘柄名<コード>16日終値⇒前日比

日産自動車＜7201＞ 420 -19.4

自動車株安の中で統合比率への警戒感も続く。

曙ブレーキ工業＜7238＞ 105 -4

自動車株安で短期資金の処分売り優勢。

ヨシムラ・フード・HLDG＜2884＞ 1070 -19

上方修正後の出尽くし感が継続。

ダブル・スコープ＜6619＞ 259 -9

目先の業績リスク強い中で短期資金の見切り売り優勢。

円谷フィHD＜2767＞ 1817 -133

リバウンド一巡感で信用買い方の換金売りも。

マツダ＜7261＞ 1019 -15

円高進行やトランプ政権の関税政策を警戒視。

商船三井＜9104＞ 5119 -172

ガザ停戦合意などで海運株には過度な市況上昇期待後退も。

トヨタ自動車＜7203＞ 2837 -64

一段のドル安・円高進行で自動車株がさえない。

カゴメ＜2811＞ 2850 -82.5

12月安値割り込み処分売りの動き強まる。

川崎汽船＜9107＞ 1990 -66.5

16日は海運株が業種別下落率トップに。

オークワ＜8217＞ 795 -20

決算発表後は下値模索の動きが継続。

JHD＜2721＞ 218 +50

再生医療関連事業の開始に期待感先行。

Speee＜4499＞ 3680 -700

引き続きファイナンスによる希薄化懸念が優勢。

リベルタ＜4935＞ 1720 -343

仕手化の反動安がなお続く。

ライフネット＜7157＞ 1876 +95

12月の業績好調、auペイメントとの募集代理店委託契約も発表。

アンジェス＜4563＞ 51 +0

米国スタンフォード大学との共同研究の成果を公表。

新規がん治療法の共同研究契約も発表。上値は重い。

247＜7074＞ 323 -42

営業損益が前期3.63億円の赤字・今期0.11億円の黒字予想。

識学＜7049＞ 785 +71

株主優待制度を導入すると発表し15日ストップ高。16日も買い人気継続。

VRAIN＜135A＞ 1680 -256

第3四半期累計の営業利益51.7％減で15日売られる。16日も売り優勢。

タスキHD＜166A＞ 796 +6

建築プラン生成AIサービス「TOUCH＆PLAN」が特許を取得。上値は重い。

ELEMENTS<5246> 582 +27

24年11月期は創業以来初の黒字で15日ストップ高。16日も買い優勢

グリーンモンスター<157A> 671 +100

金融教育サービスを提供するABCashと業務提携。

ロゴスHD<205A> 1427 -400

引き続き25年5月期業績予想の下方修正を嫌気。

ヘリオス<4593> 231 +31

日本におけるARDS治療薬の条件及び期限付承認申請の状況を発表。《CS》