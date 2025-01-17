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前日に動いた銘柄 part2 商船三井、グリーンモンスター、ロゴスHDなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 商船三井、グリーンモンスター、ロゴスHDなど
銘柄名<コード>16日終値⇒前日比
日産自動車＜7201＞ 420 -19.4
自動車株安の中で統合比率への警戒感も続く。
曙ブレーキ工業＜7238＞ 105 -4
自動車株安で短期資金の処分売り優勢。
ヨシムラ・フード・HLDG＜2884＞ 1070 -19
上方修正後の出尽くし感が継続。
ダブル・スコープ＜6619＞ 259 -9
目先の業績リスク強い中で短期資金の見切り売り優勢。
円谷フィHD＜2767＞ 1817 -133
リバウンド一巡感で信用買い方の換金売りも。
マツダ＜7261＞ 1019 -15
円高進行やトランプ政権の関税政策を警戒視。
商船三井＜9104＞ 5119 -172
ガザ停戦合意などで海運株には過度な市況上昇期待後退も。
トヨタ自動車＜7203＞ 2837 -64
一段のドル安・円高進行で自動車株がさえない。
カゴメ＜2811＞ 2850 -82.5
12月安値割り込み処分売りの動き強まる。
川崎汽船＜9107＞ 1990 -66.5
16日は海運株が業種別下落率トップに。
オークワ＜8217＞ 795 -20
決算発表後は下値模索の動きが継続。
JHD＜2721＞ 218 +50
再生医療関連事業の開始に期待感先行。
Speee＜4499＞ 3680 -700
引き続きファイナンスによる希薄化懸念が優勢。
リベルタ＜4935＞ 1720 -343
仕手化の反動安がなお続く。
ライフネット＜7157＞ 1876 +95
12月の業績好調、auペイメントとの募集代理店委託契約も発表。
アンジェス＜4563＞ 51 +0
米国スタンフォード大学との共同研究の成果を公表。
新規がん治療法の共同研究契約も発表。上値は重い。
247＜7074＞ 323 -42
営業損益が前期3.63億円の赤字・今期0.11億円の黒字予想。
識学＜7049＞ 785 +71
株主優待制度を導入すると発表し15日ストップ高。16日も買い人気継続。
VRAIN＜135A＞ 1680 -256
第3四半期累計の営業利益51.7％減で15日売られる。16日も売り優勢。
タスキHD＜166A＞ 796 +6
建築プラン生成AIサービス「TOUCH＆PLAN」が特許を取得。上値は重い。
ELEMENTS<5246> 582 +27
24年11月期は創業以来初の黒字で15日ストップ高。16日も買い優勢
グリーンモンスター<157A> 671 +100
金融教育サービスを提供するABCashと業務提携。
ロゴスHD<205A> 1427 -400
引き続き25年5月期業績予想の下方修正を嫌気。
ヘリオス<4593> 231 +31
日本におけるARDS治療薬の条件及び期限付承認申請の状況を発表。《CS》
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