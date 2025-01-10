*15:53JST 1月10日本国債市場：債券先物は141円06銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付141円23銭 高値141円28銭 安値141円05銭 引け141円06銭 22904枚

2年 468回 0.653％

5年 174回 0.829％

10年 377回 1.200％

20年 190回 1.967％

10日の債券先物3月限は弱含み。141円23銭で取引を開始し、141円28銭まで買われた後、141円05銭まで下落し、141円06銭で取引を終了した。20年債の利回りが主に上昇。



＜米国債概況＞

2年債は4.27％、10年債は4.70％、30年債は4.94％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.56％、英国債は4.81％、オーストラリア10年債は4.54％、NZ10年債は4.53％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・22：30 米・12月非農業部門雇用者数（予想：前月比+16.5万人、11月：+22.7万人）

・22：30 米・12月失業率（予想：4.2％、11月：4.2％）

・22：30 米・12月平均時間給（予想：前年比+4.0％、11月：4.0％）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》