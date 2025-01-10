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1月10日本国債市場：債券先物は141円06銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:53JST 1月10日本国債市場：債券先物は141円06銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付141円23銭 高値141円28銭 安値141円05銭 引け141円06銭 22904枚
2年 468回 0.653％
5年 174回 0.829％
10年 377回 1.200％
20年 190回 1.967％
10日の債券先物3月限は弱含み。141円23銭で取引を開始し、141円28銭まで買われた後、141円05銭まで下落し、141円06銭で取引を終了した。20年債の利回りが主に上昇。
＜米国債概況＞
2年債は4.27％、10年債は4.70％、30年債は4.94％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.56％、英国債は4.81％、オーストラリア10年債は4.54％、NZ10年債は4.53％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22：30 米・12月非農業部門雇用者数（予想：前月比+16.5万人、11月：+22.7万人）
・22：30 米・12月失業率（予想：4.2％、11月：4.2％）
・22：30 米・12月平均時間給（予想：前年比+4.0％、11月：4.0％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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