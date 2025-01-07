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1月7日本国債市場：債券先物は141円60銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:43JST 1月7日本国債市場：債券先物は141円60銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付141円52銭 高値141円67銭 安値141円46銭 引け141円60銭 24348枚
2年 468回 0.639％
5年 174回 0.793％
10年 376回 1.136％
20年 190回 1.926％
7日の債券先物3月限は弱含み。141円52銭で取引を開始し、一時141円46銭まで売られたが、午後の取引で141円67銭まで反発し、141円60銭で取引を終了した。
＜米国債概況＞
2年債は4.26％、10年債は4.61％、30年債は4.84％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.45％、英国債は4.60％、オーストラリア10年債は4.48％、NZ10年債は4.46％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・19：00 ユーロ圏・12月消費者物価指数（予想：前年比+2.4％、11月：+2.2％）
・19：00 ユーロ圏・11月失業率（予想：6.3％、10月：6.3％）
・22：30 米・11月貿易収支（予想：-782億ドル、10月：-738億ドル）
・24：00 米・11月JOLTS求人件数（予想：774.5万件、10月：774.4万件
・24：00 米・12月ISM非製造業景況指数（予想：53.5、11月：52.1）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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