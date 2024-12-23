*17:09JST 12月23日日本国債市場：債券先物は142円31銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付142円54銭 高値142円60銭 安値142円31銭 引け142円31銭 14627枚

2年 467回 0.596％

5年 174回 0.732％

10年 376回 1.075％

20年 190回 1.876％



23日の債券先物3月限は弱含み。142円54銭で取引を開始し、一時142円60銭まで買われたが、午後の取引で142円31銭まで反落し、142円31銭で取引を終えた。現物債の取引では10年以降の気配が相対的に甘くなった。

＜米国債概況＞

2年債は4.31％、10年債は4.52％、30年債は4.72％近辺で推移。

債券利回りはもみ合い。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.23％、英国債は4.51％、オーストラリア10年債は4.40％、NZ10年債は4.45％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・22:30 米・11月耐久財受注速報値（前月比予想：-0.3％、10月：+0.3％）

・22:30 米・11月シカゴ連銀全米活動指数（予想：-0.15、10月：-0.40）

・24:00 米・12月消費者信頼感指数（予想：113.0、11月：111.7）

・24:00 米・11月新築住宅販売件数（予想：67.0万戸、10月：61.0万戸）《MK》