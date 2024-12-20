アルコニックス、グループ企業再編の一環として100%子会社2社を吸収合併

■ともに中間持株会社で、その傘下企業を直接子会社化し合理化を図る

アルコニックス<3036>(東証プライム)は12月20日の夕方、グループ企業再編の一環として、100%連結子会社のアルコニックス・エムティ株式会社(東京都千代田区。「ALX-MT」)と富士カーボン製造所株式会社(愛知県安城市、「FCM-SPC」)を吸収合併すると発表した。合併予定日は2025年1月29日。

ALX-MTとFCM-SPCは、それぞれマークテック株式会社(非破壊検査装置などを製造販売)、株式会社富士カーボン製造所(特殊炭素製品などを製造・販売)の全株式を保有する中間持株会社であり、本合併によりアルコニックスがマークテック株式会社と株式会社富士カーボン製造所を直接の子会社とすることで、グループ管理の合理化を図ることを目的として本合併を行う。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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