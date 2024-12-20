*08:10JST 米国株式市場はまちまち、長期金利の上昇が重石（19日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（19日）

MAR24

Ｏ 38590（ドル建て）

Ｈ 39455

Ｌ 38300

Ｃ 39120 大証比+40（イブニング比+100）

Vol 6121



MAR24

Ｏ 38490（円建て）

Ｈ 39360

Ｌ 38205

Ｃ 39020 大証比-60（イブニング比+0）

Vol 26600

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（19日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.44円換算）で、日本郵政＜6178＞、三菱商事<80

58>、本田技研工業＜7267＞、豊田自動織機＜6201＞、ソフトバンクG＜9984＞、小松製作

所＜6301＞、住友商事＜8053＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 174.21 0.59 2743 19

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.50 0.00 1811 -23.5

8035 (TOELY) 東京エレク 74.25 -0.89 23380 -70

6758 (SONY.N) ソニー 20.66 -0.25 3253 -7

9432 (NTTYY) NTT 24.79 -0.14 156 0.8

8058 (MTSUY) 三菱商事 16.42 0.43 2586 86

6501 (HTHIY) 日立製作所 50.46 0.25 3972 27

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.64 0.16 52963 243

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.07 -0.73 9154 129

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.28 -0.21 5126 3

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 95.96 -1.41 7554 54

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.17 0.19 3718 -26

8031 (MITSY) 三井物産 407.99 3.78 3212 35

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.89 -0.24 10934 49

4568 (DSNKY) 第一三共 27.78 -0.14 4374 22

9433 (KDDIY) KDDI 15.79 -0.09 4972 11

7974 (NTDOY) 任天堂 15.07 0.29 9490 80

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.27 0.37 5553 33

7267 (HMC.N) 本田技研工業 23.70 -0.33 1244 24

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.22 -0.15 4163 5

6902 (DNZOY) デンソー 13.10 -0.23 2062 6

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.34 -0.43 6720 18

4661 (OLCLY) オリエンランド 21.37 0.30 3364 9

8411 (MFG.N) みずほFG 4.87 0.04 3834 -23

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.24 -0.19 17696 -49

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.01 -0.10 4097 2

7741 (HOCPY) HOYA 127.11 -0.62 20012 -203

6503 (MIELY) 三菱電機 33.48 -0.13 2636 29

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.67 -0.14 2415 -5.5

7751 (CAJPY) キヤノン 32.58 0.41 5129 35

6273 (SMCAY) SMC 19.64 -0.12 61842 132

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.80 -0.15 1385 -82

6146 (DSCSY) ディスコ 26.90 -0.10 42351 -169

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.79 -0.33 2486 -4

8053 (SSUMY) 住友商事 21.03 0.09 3311 39

6702 (FJTSY) 富士通 17.73 0.11 2791 11

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 72.77 1.37 11457 167

5108 (BRDCY) ブリヂストン 16.74 -0.05 5271 29

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.14 1574 77.5

8002 (MARUY) 丸紅 142.59 0.45 2245 13

6723 (RNECY) ルネサス 6.34 0.06 1996 -9.5

6954 (FANUY) ファナック 12.86 0.03 4049 1

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.51 0.14 3387 18

8801 (MTSFY) 三井不動産 23.10 -0.50 1212 6.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.45 -0.25 4164 50

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.57 -0.16 3328 12

6594 (NJDCY) 日本電産 4.34 -0.08 2733 -30

6857 (ATEYY) アドバンテスト 55.10 0.10 8675 -15

4543 (TRUMY) テルモ 19.33 0.05 3043 -3

8591 (IX.N) オリックス 105.23 -0.17 3313 22

（時価総額上位50位、1ドル157.44円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 16.93 5331 799 17.63

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1574 77.5 5.18

9503 (KAEPY) 関西電力 5.56 1751 71.5 4.26

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.10 2220 77.5 3.62

8058 (MTSUY) 三菱商事 16.42 2586 86 3.44

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.80 1385 -82 -5.59

6752 (PCRHY) パナソニック 9.72 1530 -37.5 -2.39

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.50 1811 -23.5 -1.28

6594 (NJDCY) 日本電産 4.34 2733 -30 -1.09

7741 (HOCPY) HOYA 127.11 20012 -203 -1.00



「米国株式市場概況」（19日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42342.24 前日比：15.37

始値：42464.13 高値：42787.85 安値：42334.13

年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19372.77 前日比：-19.92

始値：19565.67 高値：19623.02 安値：19357.76

年初来高値：20173.89 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5867.08 前日比：-5.08

始値：5912.71 高値：5935.52 安値：5866.07

年初来高値：6090.27 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.737％ 米10年国債 4.575％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は15.37ドル高の42,342.24ドル、ナスダックは1

9.93ポイント安の19,372.77で取引を終了した。

寄り付き後は上昇。連邦公開市場委員会（FOMC）で連邦準備制度理事会（FRB）が追

加利下げペースの減速を示したことを受けた前日の急落は行き過ぎとの見方から買

い戻しの動きが出た。朝方発表された7－9月期国内総生産（GDP）は上方修正され、

新規失業保険申請者数も減少と経済活動の拡大が示されたことで長期金利が上昇、

相場の重石となり伸び悩んだ。引けにかけて売りが優勢となり、ナスダックは下落

に転じた。セクター別では、消費者サービス、テクノロジー・ハード・機器が上

昇。不動産管理・開発の下げが目立った。

コンサルティング会社のアクセンチュア（ACN）は四半期決算が市場予想を上回る内

容で、通期の売上高見通しを上方修正したことも好感され急伸。中古車販売のカー

マックス（KMX）は四半期決算が市場予想を上回り買われた。 レストラン運営会社

のダーデン・レストランツ（DRI）は市場予想を上回る内容の四半期決算を発表し上

昇。同業のブリンカー・インターナショナル（EAT）やテキサス・ロードハウス（TX

RH）も連れて買われた。

ソフトウエア開発会社のパランティア・テクノロジーズ（PLTR）は米陸軍との提携

拡大を発表し上昇。半導体のマイクロン・テクノロジー（MU）が大幅安。前日引け

後に発表した第2四半期の売上高見通しが市場予想を大きく下回った。 住宅建設会

社のレナー（LEN）は四半期決算が市場予想に届かず下落。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は引け後に四半期決算を発表。市場予想を上

回る内容で時間外取引で上昇している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》